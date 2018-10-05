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05.10.2018
РИА Новости

Эксперт РАН оценил систему биобезопасности в России

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Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В России функционирует лучшая в мире система обеспечения биологической безопасности, поэтому угроза, которая исходит от биолабораторий США, не должна вызывать паники, заявил РИА Новости заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия ДВО РАН, профессор Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

Ранее Минобороны РФ заявило о том, что Вашингтон под предлогом мирных исследований продолжает разработку биологического оружия. При этом ряд соответствующих лабораторий размещен в странах СНГ, в соответствии с обнародованными данными, в Грузии американцы проводят эксперименты над людьми.

"Во многих странах - сателлитах США (странах, где находятся биолаборатории Америки. - Прим. ред.) отсутствует стройная система противодействия терроризму, собственно, по этой причине их и выбирают. Там возможно развитие опасных ситуаций. Краем они могут задеть и нас, но тут надо понимать, что в Российской Федерации функционирует лучшая в мире система обеспечения биологической безопасности", - заявил эксперт.

"Мы можем себе позволить не впадать в панику, спать спокойно и спокойно идти по пути развития. Определенные силы и средства все равно придется отвлекать на то, чтобы противодействовать угрозам, но так уж устроен современный мир", - добавил он.

04.10.2018
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