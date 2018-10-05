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05.10.2018
РИА Новости

Экипажи Ту-160 и Ту-95МС провели дозаправку в воздухе во время учений

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Дозаправка стратегического ракетоносца Ту-160. Архивное фото
Дозаправка стратегического ракетоносца Ту-160. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС выполнили полеты с дозаправкой в воздухе в ходе летно-тактического учения дальней авиации, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, продолжительность полета экипажей составила от 5 до 10 часов, за это время летный состав преодолел до 8 тысяч километров.

"Дозаправка проходила в дневное и ночное время на высотах более 5 тысяч метров, на скорости около 600 километров в час, с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушное судно", - говорится в сообщении.

Как отмечает Минобороны, воздушная заправка топливом - необходимый элемент подготовки летчиков дальней авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Учения с соединением дальней авиации начались 2 октября в рамках контрольных проверок в Вооруженных силах России за 2018 год. В них задействованы более 30 экипажей Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78. В ходе мероприятия летный состав отработает перебазирование на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, а также применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне.

04.10.2018
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