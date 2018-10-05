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05.10.2018
Военное обозрение

США: На поставку С-300 ответят F-22 Raptor

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В США продолжают комментировать известия о том, что Россия осуществила поставки зенитных ракетных комплексов в Сирию. Если ещё накануне официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявляла, что у США нет данных о поставках С-300 в САР, то сегодня в Штатах уже угрожают "ответными мерами". Не совсем понятно, почему меры называются "ответными". Или США априори дают понять, что нахождение С-300 в САР точно не входило в их планы?

https://ru.depositphotos.com

Американское издание The Drive пишет о том, что США в качестве "ответной меры" рассматривают возобновление нанесения ударов по сирийской территории с применением стелс-истребителей F-22 Raptor. Тот самый "незаметный" F-22, который оказался в прицеле российского Су-35С?

Ранее эти самолёты (F-22) поучаствовали в нескольких операциях так называемой американской коалиции в Сирийской Арабской Республике.

Также в издании заявлено, что США готовы подключить к выполнению операций в САР самолёты F-16CJ Vipers. При этом американцы не говорят главного: против кого конкретно они собираются применять эти средства авиации?

Накануне президент России Владимир Путин опосредованно задал вопрос Вашингтону: какое основание имеется у их военного присутствия в Сирии, и насколько весомо это основание при учёте того, что террористическая группировка ИГИЛ (*запрещена в РФ) в Сирии фактически исчезает? Напомним, что США ранее заявляли, что в Сирии они исключительно по той причине, что там необходимо бороться с ИГИЛ*.

Вместо ответа на вопрос о степени легитимности своего присутствия в САР в Пентагоне решили обвинить Россию в "безответственности". В частности, в главном военном ведомстве, фактически дублируя заявление Госдепа, заявили, что поставка С-300, приведёт к новому витку эскалации конфликта. Из заявления пресс-офицера Пентагона:

Видимо, это направлено на прикрытие дальнейших низких действий России и её сирийских и иранских партнёров.

А чьи "высокие" действия в таком случае прикрывают сами США?

04.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Иран
Россия
Сирия
США
Продукция
F-16
F-22
С-300
Су-35С
Персоны
Путин Владимир
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