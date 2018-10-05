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05.10.2018
Военное обозрение

ВМС США решили продемонстрировать свою силу Китаю у границ России

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Командование американских ВМС подготовило распоряжение своему Тихоокеанскому флоту о проведении показательного учения у берегов Китая с целью предостережения его от дальнейших нежелательных действий в Южно-Китайском море, передаёт CNN.

https://ru.wikipedia.org

Сообщается, что зона "игры мускулами" может находиться в непосредственной близости от российской территории.

По словам источников телекомпании, американскому флоту предложено провести ряд учений или операций в течение недели с задействованием боевых кораблей и авиации. Цель маневров – показать Пекину способность американцев действовать одновременно на нескольких фронтах.

При этом командование ВМС США подчеркнуло, что какие-либо столкновения с китайским флотом в планы учений не входят.

По словам собеседника, эта идея серьезно обсуждается в верхах, ей даже присвоено кодовое обозначение (какое, не уточняется).

Серия упомянутых учений может охватить большое пространство – от района, прилегающего к водам КНР до побережья Южной Америки, говорится в материале.

В конце сентября сообщалось, что эсминец ВМС США USS Decatur в рамках операции "по обеспечению свободы навигации" прошел в 12 милях от искусственных островов, намытых китайцами в Южно-Китайском море. После этого, по словам представителя ВМС США, китайский эсминец "Луян" приблизился к американцу и совершил "небезопасный и непрофессиональный маневр".

04.10.2018
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Китай
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США
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Arleigh Burke
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