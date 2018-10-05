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05.10.2018
Военное обозрение

Производитель "Синевы" и "Сармата" наращивает производство

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Красноярское предприятие "Красмаш", являющееся производителем баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) "Синева", с начала следующего года переходит на трехсменный режим работы. По словам нового генерального директора предприятия Александра Гаврилова, этого требует выполнение роста заказов на продукцию предприятия, передает РИА Новости.

http://www.krasm.com/news/news.aspx

Как заявил Гаврилов, по предварительным оценкам предприятию необходимо увеличить численность производственных рабочих и персонала для организации работ в двух- и трехсменном режиме, так как уже в настоящее время "Красмаш" располагает подтвержденными заказами на продукцию предприятия на десять лет вперед. Полученные заказы предполагают значительный рост производства, добавил он, но при этом не конкретизировал полученные заказы.

Красноярский завод "Красмаш" основан в 1932 году и в настоящее время входит в российский оборонно-промышленный комплекс. Основной продукцией является ракетно-космическая техника, в том числе баллистические ракеты для подводных лодок. Сообщается, что после проведенной реконструкции на предприятии начнется выпуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

04.10.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РСМ-54
Сармат МБР
Компании
Красмаш
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