Страны НАТО начнут совместную разработку морского беспилотника

Главы военных ведомств 13 стран НАТО подписали на министерской встрече в Брюсселе соглашение об объединении людских и технических ресурсов для разработки беспилотных морских систем, передает РИА Новости.

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В проекте согласились участвовать США, Германия Британия, Бельгия, Дания, Норвегия, Италия, Нидерланды, Турция, Польша, Испания, Португалия, Греция.

В соглашении отмечается, что совместные разработки будут направлены на решение таких задач, как отслеживание подводных лодок вероятного противника, обнаружение и обезвреживание мин, мониторинг обстановки на море.

Страны Североатлантического альянса извлекли уроки из опыта использования беспилотных летательных аппаратов в воздушной среде. И этот опыт помог им лучше подготовиться к решению аналогичных задач, которые возникают в океанской сфере, говорится в совместном заявлении министров по итогам встречи.

Напомним, весной этого года Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, в частности, что в России созданы подводные беспилотники, способные передвигаться с большой скоростью на межконтинентальную дальность на большой глубине. По словам президента, эти подводные системы могут оснащаться как обычным оружием, так и ядерным, что позволяет им поражать широкий спектр целей.