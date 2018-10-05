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05.10.2018
Военное обозрение

Новейший приднестровский "Град"

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К настоящему времени в мире создано около тридцати различных версий системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" как на колесных, так и на гусеничных шасси, пишет Российская газета.

Министерство обороны ПМР

Советскую разработку позаимствовали конструкторы многих государств, в том числе и в некоторых странах НАТО. На их фоне очень даже неплохо выглядит боевая машина, созданная предприятиями Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Пресс-служба военного ведомства республики передало газете несколько снимков этой установки.

Министерство обороны ПМР

Первым делом бросается в глаза наличие четырех блоков (3х4) с направляющими для 122-миллиметровых реактивных снарядов. Таким образом, за один залп установка может обрушить на противника 48 снарядов вместо сорока, как у БМ-21.

Приднестровская РСЗО выполнена на шасси автомобиля КамАЗ- 4310 с колесной формулой 3х3. Сразу за кабиной видны места для расчета. Для устойчивости боевую машину оборудовали мощными аутригерами.

Сообщается, что дальность стрельбы зависит от применяемых боеприпасов, но, как правило, это порядка 20 км.

Министерство обороны ПМР

Впервые эта машина была продемонстрирована широкой публике 2 сентября в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня республики.

Газета напоминает, что в 1990 годах предприятия ПМР выпустили несколько установок ВВ-21 "Град" на базе автомобилей ЗиЛ-131 с 20-ю направляющими. РСЗО до сих пор находятся на вооружении приднестровской армии.

04.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Молдавия
Россия
Продукция
Град РСЗО
Компании
КАМАЗ
Проекты
NATO
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