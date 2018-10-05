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05.10.2018
ЦАМТО

Компания GA-ASI начала летные испытания второго опытного образца БЛА MQ-9B "СкайГардиан"

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БЛА MQ-9
БЛА MQ-9.
Источник: http://www.globallookpress.com

ЦАМТО, 4 октября. Компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) объявила о состоявшемся 26 сентября первом полете второго опытного образца БЛА MQ-9B "СкайГардиан" (YBC02).

Летные испытания начались на аэродроме "Лагуна" испытательного полигона "Юма" СВ США.

По заявлению представителя GA-ASI, разработка MQ-9B продолжается в соответствии с графиком, поставка первых БЛА заказчику запланирована на начало 2020-х гг.

С завершением сборки второго MQ-9B "СкайГардиан" группа разработчиков GA-ASI получила расширенные возможности для проведения испытаний и демонстрации БЛА. В числе новых возможностей, которые были не доступны при сборке первого образца: защита от поражения молнией, модернизированная авионика и программное обеспечение, система защиты от обледенения. Данные функции включены в "дорожную карты", выполнение которой позволит MQ-9B стать первым БЛА, сертифицированным для полетов в гражданском воздушном пространстве.

Программа испытаний YBC02 включает проверку аппарата на различных режимах полета, тестирование сертифицированного резервного модуля управления (Certified Redundant Control Module), обновленного автопилота и сертифицируемой наземной станции управления C-GCS (Certifiable Ground Control Station).

Первый образец MQ-9B "СкайГардиан" уже выполнил более 75 полетов общей продолжительностью около 400 летных часов. В прошлом году MQ-9B установил рекорд продолжительности полета для БЛА семейства "Предейтор" (более 48 часов). В декабре аппарат использовался для демонстрации возможности автоматического взлета и посадки с использованием только средств спутниковой связи SATCOM. Затем, в июле этого года, MQ-9B совершил трансатлантический полет, вылетев из Гранд-Форкс (шт. Северная Дакота) и выполнив посадку на базе ВВС Великобритании "Фэрфилд" в Глостершире (Великобритания). БЛА преодолел 3760 морских миль всего за 24 часа.

Для справки: ВВС Великобритании приобретают MQ-9B "СкайГардиан" в рамках программы "Протектор" RG Mk1.

MQ-9B – последняя версия многоцелевого комплекса "Предейтор-B". GA-ASI назвала базовый образец MQ-9B "СкайГардиан", а вариант для морского наблюдения – "СиГардиан".

Как сообщал ЦАМТО, GA-ASI с использованием собственных средств приступила к НИОКР по созданию аппарата для замены БЛА "Предейтор-B" в 2012 году. Новый БЛА будет соответствовать требованиям STANAG 4671 (стандарт НАТО пригодности к полетам систем БЛА) и британскому стандарту DEFSTAN 00-970, а также требованиям Управления гражданской авиации Великобритании (МАА) и Управления гражданской авиации США (FAA). Летные испытания первого опытного образца начались 17 ноября 2016 года на испытательном полигоне "Грэй Баттл" в Палмдейле (шт.Калифорния).

Для ускорения сертификационных испытаний компания намерена собрать три БЛА, которые будут являться ее собственностью, наряду с двумя фюзеляжами для усталостных испытаний и статических испытаний.

04.10.2018
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Страны
Великобритания
США
Продукция
MQ-9 Reaper
Лагуна
Компании
General Atomics
Проекты
NATO
БПЛА
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