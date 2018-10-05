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05.10.2018
ЦАМТО

Инженерно-саперный полк танковой армии ЗВО пополнили тяжелые автомобили для перевозки понтонов ПМП-М

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ПМП-2005М
Испытания нового понтонно-мостового парка ПМП-2005М для инженерных войск Вооруженных Сил РФ.
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 4 октября. Инженерно-саперный полк танковой армии Западного военного округа получил на вооружение тяжелую автомобильную технику для перевозки модернизированных понтонов ПМП-М.

Техника поступила на вооружение подразделений в рамках реализации гособоронзаказа. Партия состоит из 18 автомобилей марки КамАЗ-53501 повышенной проходимости.

Понтонно-мостовой парк ПМП-М предназначен для оборудования мостовых и паромных переправ. Из материальной части парка оборудуются мостовые переправы грузоподъемностью 60 т и 20 т и паромные переправы грузоподъемностью от 20 до 170 т.

На всю поставленную автомобильную технику производителями дана гарантия не менее 3 тыс. км пробега. Очередная поставка новых автомобилей в воинские части танковой армии ЗВО ожидается в конце года, сообщает пресс-служба округа.

04.10.2018
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