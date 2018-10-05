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05.10.2018
ЦАМТО

Вооруженные силы Колумбии намерены приобрести новые системы ПВО

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Республика Колумбия. Архивное фото
Республика Колумбия. Архивное фото.
Источник: © Flickr / Tijs Zwinkels

ЦАМТО, 4 октября. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, Вооруженные силы Колумбии рассматривают возможность покупки новых ЗРК в рамках программы модернизации системы ПВО страны.

Три источника в вооруженных силах сообщили агентству, что производители из США, Франции и Израиля заявили о возможности поставки Колумбии своих систем. Стоимость каждого из предложений составляет более 300 млн. долл.

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес на прошлой неделе заявил, что имеющиеся оборонительные системы должны соответствовать потребностям страны.

Как сообщил глава государства журналистам во время своей поездки в Нью-Йорк, Колумбия не намерена ввязываться в какую-либо гонку вооружений, но должна иметь системы вооружения, необходимые для обеспечения национальной безопасности.

Покупка систем ПВО станет частью программы модернизации ВВС.

04.10.2018
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Израиль
Колумбия
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Франция
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