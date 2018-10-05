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05.10.2018
ЦАМТО

В Подмосковье военные инженеры из 15 стран ознакомились с сирийскими трофеями

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Оружие сирийских боевиков
Оружие сирийских боевиков.
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 4 октября. Участники восьмого заседания экспертной рабочей группы совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров "СМОА-плюс" по гуманитарному разминированию 4 октября посетили Международный противоминный центр (Нахабино, Московская обл.).

Гости ознакомились с его инфраструктурой, учебно-материальной базой, посетили практические занятия с саперами отряда по гуманитарному разминированию, где специалисты МПЦ ВС РФ продемонстрировали современные средства поиска и защиты сапера, состоящие на снабжении инженерных войск.

Были показаны образцы самодельных взрывных устройств и их носителей, обнаруженные военнослужащими отряда разминирования на территории ряда городов в Сирийской Арабской Республике во время выполнения задач по очистке местности от взрывоопасных предметов.

Гости с интересом осмотрели шахид-мобиль – внедорожник "Гранд Чероки" с наваренной противопульной броней для защиты смертника при его въезде в зону выполнения подрыва, а также беспилотный летательный аппарат, дооборудованный устройством сброса боеприпасов.

Также было представлено инновационное изделие, позволяющее эффективно бороться с подобными ударными средствами – переносной комплекс подавления беспилотных летательных аппаратов "Ступор", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

04.10.2018
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