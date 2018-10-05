Производитель МБР "Сармат" перейдет на трехсменный режим работы

ЦАМТО, 4 октября. Производитель МБР "Сармат" и БРПЛ "Синева", красноярское предприятие "Красмаш", со следующего года перейдет на трехсменный режим работы для выполнения планируемого роста заказов, сообщил новый гендиректор предприятия Александр Гаврилов.

"Предварительные оценки показывают, что нам необходимо увеличивать численность производственных рабочих и линейного персонала для организации работ в двух- и трехсменном режиме, начиная с 2019 года", – цитирует "РИА Новости" сообщение пресс-службы "Красмаша".

По словам А.Гаврилова, предприятие располагает подтвержденными на десятилетие вперед заказами, предполагающими значительный рост объемов производства. При этом он не конкретизировал заказы.

Исходя из прогнозируемых объемов производства, гендиректор рассказал, что поставил задачу разработки среднесрочных (3-5 лет) и долгосрочных (5-10 лет) производственных программ и бюджета предприятия.

По его словам, "на их основе будут определены показатели численности по категориям работающих, параметры индексации заработной платы", – передает "РИА Новости".