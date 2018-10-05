Войти
05.10.2018
ЦАМТО

Производитель МБР "Сармат" перейдет на трехсменный режим работы

400
0
+2
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото.
Источник: © Минобороны РФ

ЦАМТО, 4 октября. Производитель МБР "Сармат" и БРПЛ "Синева", красноярское предприятие "Красмаш", со следующего года перейдет на трехсменный режим работы для выполнения планируемого роста заказов, сообщил новый гендиректор предприятия Александр Гаврилов.

"Предварительные оценки показывают, что нам необходимо увеличивать численность производственных рабочих и линейного персонала для организации работ в двух- и трехсменном режиме, начиная с 2019 года", – цитирует "РИА Новости" сообщение пресс-службы "Красмаша".

По словам А.Гаврилова, предприятие располагает подтвержденными на десятилетие вперед заказами, предполагающими значительный рост объемов производства. При этом он не конкретизировал заказы.

Исходя из прогнозируемых объемов производства, гендиректор рассказал, что поставил задачу разработки среднесрочных (3-5 лет) и долгосрочных (5-10 лет) производственных программ и бюджета предприятия.

По его словам, "на их основе будут определены показатели численности по категориям работающих, параметры индексации заработной платы", – передает "РИА Новости".

04.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
РСМ-54
Сармат МБР
Компании
Красмаш
Похожие новости
05.10.2018
Производитель "Синевы" и "Сармата" наращивает производство
05.10.2018
Производитель межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" намерен перейти на три смены
13.08.2018
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
10.08.2018
У завода - производителя ракет "Сармат" и "Синева" сменился гендиректор
08.09.2017
Модернизация завода "Красмаш" идет по плану - Рогозин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.10 12:56
  • 2
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 05.10 12:51
  • 3
"Гнусная деятельность": Пентагон против передачи С-300 Сирии
  • 05.10 12:48
  • 30
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 05.10 11:32
  • 6
Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» передадут ВМФ летом этого года
  • 05.10 11:27
  • 1
Скоростной вертолет-разведчик разогнался быстрее 200 узлов
  • 05.10 11:25
  • 4
"Роскосмос" отказался слушаться НАСА
  • 05.10 11:15
  • 752
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.10 10:53
  • 2
Более 50 исследований и разработок ведутся в интересах Космических войск
  • 05.10 10:36
  • 1
Снарядили: зачем беспилотник поместили в ракету
  • 05.10 10:28
  • 2
Санкции в "Сухом" остатке
  • 05.10 10:17
  • 2
Проблемы с производством дизельных двигателей для малых ракетных кораблей проекта 22800
  • 05.10 09:55
  • 1
МО РФ требует от США и Грузии объяснить химическое и биологическое оружие в центре Лугара
  • 05.10 09:49
  • 77
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 05.10 09:00
  • 154
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 05.10 08:52
  • 1
Сирийских боевиков продолжают снабжать болгарским оружием