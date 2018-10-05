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05.10.2018
ЦАМТО

ВС Австралии намерены закупить легкие разведывательно-ударные вертолеты для ССО

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AH-6I
AH-6I Little Bird. Фото с сайта boeing.com.

ЦАМТО, 4 октября. Австралия опубликовала запрос на получение информации (RFI) по поставке вертолетов для сил специальных операций (SOF), которые могут транспортироваться на борту стратегического самолета ВТА C-17 "Глоубмастер" для обеспечения оперативности развертывания.

Целью выпущенного в конце сентября запроса является подготовка к закупке легких вертолетов, адаптированных для применения в условиях плотной городской застройки.

В рамках проекта предполагается приобрести имеющийся на рынке коммерческий или военный вертолет, оснащенным простым, но проверенным комплектом разведывательного оборудования.

Австралия впервые определила требование к вертолету для ССО в рамках Оборонной интегрированной инвестиционной программы (DIIP) в 2016 году. Как сообщалось, новые легкие разведывательно-ударные вертолеты для ССО должны быть приняты на вооружение с 2025 года. При этом на борту С-17 должны размещаться 3-4 машины и перебрасываться к месту проведения операции вместе с личным составом. Программу предполагалось реализовать к 2025-2028 гг., а ее бюджет оценивался в 2-3 млрд. австр. долл. (1,5-2,3 млрд. долл. США). Последний запрос содержит измененную дату поставки – 2023 год при условии одобрения финансирования.

В числе компаний, которые уже проявили интерес к конкурсу, называют Bell (UH-1Y "Веном") и компанию NorthStar Aviation, которая предлагает вертолет 407 MRH. Ранее, в 2018 году, Airbus Helicopters сообщала, что обсуждает с потенциальным заказчиком возможность обеспечения переброски вертолета H-145M на борту самолета C-17. Хотя компания не назвала Австралию, очевидно, что интерес проявило командование ССО этой страны. В числе других потенциальных кандидатов можно назвать Boeing (AH-6i) и MD Helicopters (MDHI) с MD-530F/G.

По мнению экспертов Jane's, требованиям ССО Австралии удовлетворит широкий спектр машин от легких однодвигательных AH-6i, MD-530F/G и 407 MRH до двухдвигательных H-145M и UH-1Y. На текущий момент вертолеты AH-6i, MD-530F/G и H-145M уже применяются ССО ряда стран.

Оценивая кандидатов, в числе недостатков NorthStar Aviation называют небольшой опыт разработки, AH-6i и MD-530F/G хороши в городской среде, но обладают малой дальностью полета. Наиболее предпочтительным эксперты называют оснащенный двумя двигателями, но компактный H-145M.

04.10.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Продукция
C-17
UH-1 Iroquois
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Boeing
MD Helicopters
Проекты
LOH MD
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