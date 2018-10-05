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05.10.2018
ЦАМТО

В Лаосе будет создан филиал Международного противоминного центра ВС РФ

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Алеппо
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо.
Источник: Минобороны России

ЦАМТО, 4 октября. В ходе выполнения задач отрядом разминирования Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ, убывающим в Лаос для оказания содействия в разминировании территории, в этой стране будет создан филиал МПЦ ВС РФ.

Об этом сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий на проходящем в Подмосковье восьмом заседании экспертной рабочей группы совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию.

"Местные саперы, прошедшие подготовку в филиале, будут обеспечиваться для выполнения задач по разминированию средствами поиска и индивидуальной защиты, которые предоставляются российской стороной", – отметил Ю.Ставицкий.

Это уже второй филиал МПЦ ВС РФ, который будет создан за рубежом. В 2017 году в Сирии под руководством российских специалистов был создан Центр разминирования сирийских вооруженных сил – филиал Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

04.10.2018
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Лаос
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Сирия
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