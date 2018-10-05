Российские военнослужащие обучают коллег из Монголии принципам ведения танкового боя

Совместные российско-монгольские учения "Селенга-2018" продлятся до 10 октября

УЛАН-УДЭ, 4 октября. /ТАСС/. Танкисты Восточного военного округа (ВВО) обучают монгольских коллег современным тактическим приемам "танковая карусель" и "качели" в рамках совместных учений "Селенга-2018". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ВВО.

Совместные российско-монгольские учения "Селенга-2018" стартовали в минувшие выходные и продлятся до 10 октября. Задействованы более 1 тыс. военнослужащих и до 200 единиц военной техники двух стран.

"На полигоне Бурдуны в Бурятии в ходе российско-монгольских военных учений "Селенга-2018" танкисты Восточного военного округа делятся опытом применения современных приемов огневого поражения. В частности, монгольских танкистов обучают уничтожению условного противника при помощи "танковой карусели" и "качелей", - сообщили в пресс-службе ВВО.

Принцип ведения танкового боя "огневой каруселью" заключается в поочередной смене по кругу боевых машин, идущих друг за другом и поражающих противника фланговым огнем в движении. "Качели" используются для ведения непрерывного огня несколькими танками, поочередно выезжающими из-за укрытия и производящими стрельбу.

"Новые приемы огневого поражения позволяют постоянно маневрировать или находиться в укрытии. В условиях степной местности полигона Бурдуны данная тактика ведения боя полностью себя оправдывает", - пояснили в ВВО.

В ходе активной фазы учений военнослужащие России и Монголии отработают задачи по совместной борьбе с условными незаконными формированиями. Впервые на "Селенге" военнослужащие РФ и Монголии поборются в конкурсе за звание лучших экипажей танков.