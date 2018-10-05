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05.10.2018
ТАСС

Отряд кораблей ТОФ прибыл с визитом в порт Хакодате

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Учения Тихоокеанского флота (ТОФ). Архивное фото
Учения Тихоокеанского флота (ТОФ). Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

На территории военно-морской базы Сил морской самообороны Японии прошла официальная церемония встречи российских кораблей

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в четверг прибыл с деловым визитом в порт Хакодате. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд кораблей ТОФ в составе флагмана флота ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" с деловым заходом прибыл в порт Хакодате на японском острове Хоккайдо. На территории военно-морской базы Сил морской самообороны Японии прошла официальная церемония встречи российских кораблей", - сообщил Воскресенский.

Позже на борту корабля-хозяина визита эскадренного миноносца "Амагири" пройдет рабочее совещание по организационным вопросам. Во второй половине дня командир похода начальник штаба подводных сил ТОФ контр-адмирал Эдуард Михайлов и командиры кораблей нанесут визиты вежливости командиру военно-морской базы, начальнику регионального отдела управления безопасности на море, руководителю полиции, мэру и председателю законодательного собрания города Хакодате. Кроме того, для моряков ТОФ в японском порту запланирована обширная культурная программа.

Деловой заход отряда кораблей ТОФ в Японию продлиться до 7 октября.

04.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Борис Бутома
Проекты
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1164 Атлант
пр. 1155
ТОФ
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