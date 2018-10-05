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05.10.2018
ТАСС

Морская авиация ЧФ впервые выполнила учебное бомбометание на полигоне в Дагестане

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Самолет-разведчик Су-24МР. Архивное фото
Самолет-разведчик Су-24МР. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

В учениях участвовали экипажи шести самолетов отдельного морского штурмового авиационного полка Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Экипажи морской авиации Черноморского флота, вылетев с аэродрома в Крыму, впервые провели учебное бомбометание на незнакомом полигоне в Дагестане. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.

"В рамках планового учения экипажи самолетов Су-24МР, Су-24М и Су-30СМ выполнили взлет с аэродрома в Крыму и осуществили перелет в Республику Дагестан в район горного полигона "Аданак" для выполнения поставленных задач <...> Летчиками отдельного морского штурмового авиационного полка Черноморского флота данные учебно-боевые задачи на полигоне в Республике Дагестан выполнены впервые", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в учениях участвовали экипажи шести самолетов полка.

"После проведенной разведки в обозначенных районах и обнаружения скопления бронетехники и личного состава условного противника фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ выполнили бомбометание и провели стрельбу не управляемым ракетным оружием по обнаруженным целям", - добавляется в сообщении.

04.10.2018
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принадлежат ТАСС
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