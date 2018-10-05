"Все заряжено": украинский флот готов сражаться с российским

На Украине рассказали о готовности к бою в Керченском проливе

Украинские моряки во время перехода кораблей "Донбасс" и "Корец" через Керченский пролив были готовы вступить в бой с российскими пограничниками, заявил капитан ВМС ВСУ Дмитрий Коваленко. Кроме того, он сообщил, что не просил у России разрешения на проход через Керченский пролив, тем самым нарушив правила мореплавания.

Украинский капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил переходом украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" в Азовское море, заявил, что моряки были полностью готовы к бою с российскими пограничниками.

По словам Коваленко, обстановка во время перехода через Керченский пролив была довольно нервной, однако экипаж корабля принял все необходимые меры предосторожности.

"Боевые группы, пулеметы - все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте - чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать", - рассказал украинский капитан.

Коваленко также добавил, что на кораблях подготовили пожарные рукава, чтобы "смывать" российских пограничников, "если бы полезли".

Кроме того, капитан рассказал, что во время перехода он намеренно нарушил правила мореплавания. По словам Коваленко, он сообщил российским военным, что "Корец" "планирует заход в 20-мильную зону для прохода через Керченский пролив в Азовское море". Согласно правилам, он должен был передать: "Прошу разрешить проход". В украинских ВМС заявили, что суда Украины реализовали свое право на свободное плавание через Керченский пролив, хотя оно и происходило в сложной обстановке, а моряки "не просили разрешения у страны-агрессора".

Однако представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук предоставил другую информацию о сопровождении этих двух судов. Он заявил, что на борту кораблей "Корец" и "Донбасс" во время их прохождения через Керченский пролив находились российские лоцманы.

По словам генерала, когда суда находились в мелководной части пролива, члены экипажа попросили о помощи керченскую лоцманскую службу. Марчук отметил, что лоцманы "провели спокойно эти два корабля ("Донбасс" и "Корец") в Азовское море, и они дальше пошли - сначала до Мариуполя, потом до Бердянска".

Командир украинского бронекатера "Кременчуг" Александр Регула 3 октября рассказал, что его судно сопровождало "Донбасс" и "Корец" во время их перехода в Азовское море. При этом он отметил, что "Кременчуг" был "невидим" для российских кораблей, и до Керченского пролива катерам удалось дойти "вообще незамеченными".

"Они [российский экипаж] сначала думали, что это их собственные корабли пограничников. Тогда мы снова "потерялись" и появились не в том месте. Они нас заметили, только когда мы уже возле "Донбасса" шли", - заявил командир катера.

В сентябре корабли ВМС Украины вошли в российскую исключительную экономическую зону около берегов Крыма. Как сообщали СМИ, суда примут участие в создании новой украинской военно-морской базы в Азовском море. По данным РИА "Новости" оба корабля запросили разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале. Они сопровождались кораблями береговой охраны Пограничной службы ФСБ.

После перехода судов президент Украины Петр Порошенко поблагодарил экипаж "за безупречно выполненный приказ".

"Поздравляю наши военные корабли - поисково-спасательное судно А500 "Донбасс" и морской буксир А830 "Корец" - с выходом в Азовское море", - написал украинский лидер.

О создании военно-морской базы Киев начал активно заявлять в начале сентября. Причиной этому послужило выполнение украинскими военными распоряжения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины и его секретаря Александра Турчинова. Согласно заявлению членов СНБО и Порошенко, необходимо усилить украинское военное присутствие на юге страны.

Как заявлял украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, создание такой базы окажет давление на Россию и заставит ее "пойти на уступки".

Обстановка в Азовском море усугубилась в марте 2018 года. Тогда украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно "Норд". Кроме того, Киев обвинил Россию в "незаконных" досмотрах украинских судов, следующих в порты на азовском побережье.

На протяжении всего военного конфликта с Донбассом Киев обвиняет Россию в материальной, военной и технической поддержке ополченцев. Москва все обвинения категорически отрицает.

Отдел "Армия"