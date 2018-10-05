Орбитальное оружие. Какие космические проекты СССР не увидели будущего

ТАСС — о некоторых уникальных военных проектах и достижениях отечественной космонавтики, которые так и не получили продолжения

4 октября 1957 года с территории научно-исследовательского и испытательного полигона Минобороны СССР (впоследствии — космодром Байконур) в Казахстане ракетой-носителем Р-7 был запущен первый искусственный спутник Земли. Именно эта дата стала днем начала космической эры человечества, а в нашей стране еще и днем образования Космических войск. Потому что именно воинскими частями был выполнен запуск ракеты, ее управление и контроль полета. Изделие, получившее имя "Простейший спутник" (ПС-1), оказалось прорывным проектом для того времени.

Принято полагать, что именно с этого момента и началась космическая гонка вооружений двух супердержав — США и СССР. В течение второй половины ХХ века они использовали все возможные средства, чтобы обогнать друг друга, в том числе и в разработке оружия, которое можно было использовать в космосе. Некоторые идеи оказались чрезвычайно фантастичны, а другие проекты стали реальностью. Они были построены, прошли испытания, однако до конца не получили никакого развития, до определенного времени оставаясь секретными.

Распад СССР повлек за собой отказ от множества перспективных космических проектов, которые могли бы стать успешными. Так, в частности, был создан проект боевой станции "Скиф". Эта орбитальная платформа должна была поражать из космоса вероятного противника лазерным лучом. Кроме того, ее предполагалось оснастить специальным вооружением для уничтожения ядерных боеголовок.

Легкий космоплан, превратившийся в "Спираль"

В 1960-х годах проектированием ракетоплана в СССР занимались почти 500 предприятий. Но идея так называемого легкого космического самолета впервые была разработана в ОКБ-52 В.Н. Челомея (ныне — НПО машиностроения, одно из ведущих ракетно-космических предприятий России). Воплощенный в натурном макете, он представлял собой заостренный конус со стреловидными крыльями, оборудованными отклоняющимися треугольными консолями.

Проект космического ракетоплана был выполнен, но в 1964 году ЦК КПСС приказал нам отдать его микояновской фирме. А первые варианты системы предупреждения ракетного нападения впервые были проектно разработаны у нас (в НПО машиностроения) Герберт Ефремов, конструктор ракетной и ракетно-космической техники НПО машиностроения

В итоге ОКБ-52 удалось выжить, но тему ракетоплана у него отобрали и передали все материалы эскизного проекта в ОКБ-155 А.И. Микояна (в настоящее время в составе РСК "МиГ"). Там под руководством Г.Е. Лозино-Лозинского стартовала разработка воздушно-орбитального истребителя системы "Спираль". Это был один из немногих проектов, который подразумевал возможность управления человеком самым настоящим субкосмическим кораблем, где для пилота была предусмотрена отдельная капсула.

Макет орбитального самолета системы "Спираль" © Альберт Пушкарев/ТАСС

Программа остановилась на создании дозвукового аналога орбитального самолета — МиГ-105. По задумке, самолет-носитель взлетал с аэродрома, после достижения высоты в 30 км орбитальный самолет должен был отделиться и благодаря ракетному ускорителю разогнаться до первой космической скорости (около 7,9 км/с). Благодаря этому он быстро достигал околоземной орбиты и мог выполнять поставленную задачу — разведку, перехват космических целей ракетами или бомбардировку. Таким образом, он становился космическим истребителем.

Орбитальный самолет МиГ-105

Разработки самолетов, которые предполагалось использовать в качестве орбитальных бомбардировщиков, велись в годы холодной войны, поэтому американцы создали свой вариант — экспериментальный летательный аппарат X-20 Dyna-Soar, а в СССР — проект МиГ-105.11. Кстати, за характерные обводы фюзеляжа его прозвали "космическим лаптем". Он был построен в 1974 году для проведения первого этапа летных испытаний системы "Спираль".

Орбитальный самолет МиГ-105.11 © РСК "МиГ"

МиГ-105 управлялся одним пилотом, развивал скорость до 800 км/ч и весил 3,5 т. В 1977 году было осуществлено первое отделение от самолета-носителя Ту-95КМ на высоте 5000 м, затем управляемый полет и посадка на аэродром. Всего было выполнено шесть полетов, в которых сняли необходимые для постройки орбитального самолета летно-технические характеристики. Испытания завершились аварией в 1978 году. Как позднее отмечалось, проект был закрыт из-за большой дороговизны. В настоящее время единственный экземпляр МиГ-105 хранится в подмосковном музее в Монино.

Однако опыт, накопленный во время испытаний этого изделия, был использован при создании орбитального корабля "Буран".

Ракетно-космический комплекс "Алмаз"

Эта серия орбитальных станций разрабатывалась для задач Министерства обороны СССР. Предназначалась для ведения из космоса разведки военных баз и стратегических объектов на территории вероятного противника. Был создан целый космический комплекс: орбитальная пилотируемая станция, транспортный корабль снабжения с многоразовым возвращаемым аппаратом, капсула для доставки на Землю из космоса полученных материалов разведки.

На орбиту станции выводились с помощью ракеты-носителя "Протон-К". Транспортное обслуживание предполагалось как космическим кораблем, разработанным по той же программе "Алмаз", так и ранее разработанным "Союзом". Станции для пилотируемой эксплуатации получали названия "Салют". Всего их было запущено пять.

Но важно и другое: из "алмазных" пилотируемых дел потом родились другие. Задание Министерства обороны было по системе детальной космической разведки, в том числе всепогодной. В "Алмазе-Т" использовался весь задел — корпус, система управления, энергопитание, движки — все от пилотируемого "Алмаза" Герберт Ефремов, конструктор ракетной и ракетно-космической техники НПО машиностроения

Космическая станция "Алмаз" © НПО Машиностроения/ТАСС

Были созданы первые в стране радиолокационные автоматические станции дистанционного зондирования Земли, две из них работали на орбите. В 1987-м в космос был выведен космический аппарат "Алмаз-Т" (получил обозначение "Космос-1870"), в течение двух лет он передавал снимки высокого для того времени разрешения. Затем была модификация "Алмаз-1", работа которого на орбите в 1991 году позволила сформировать уникальную базу радиолокационных изображений подстилающей поверхности при различных условиях наблюдения. Эти аппараты также служили средствами военной разведки. Отснятые пленки возвращались на Землю в специальных капсулах.

Известно также, что для защиты от спутников-перехватчиков вероятного противника "Алмаз" оснащался модифицированной автоматической пушкой. В планах еще было подвесить снаряды системы "космос-космос", но от идеи отказались.

Богатое наследие "Алмаза" продолжило жить во всех последующих космических станциях — от него ведут свое начало станции "Салют" и "Мир". Современная Международная космическая станция унаследовала конфигурацию главного служебного модуля "Звезда", а от транспортного корабля снабжения — модуль "Заря".

Система противокосмической обороны ИС

Она начала разрабатываться в 1960 году под руководством генерального конструктора ОКБ-52 В.Н. Челомея. Предназначалась для поражения военных космических аппаратов с помощью автоматического маневрирующего истребителя спутников (ИС), управляемого со специальных наземных пунктов по данным станций дальнего обнаружения и измерения баллистических параметров целей.

Установка ракеты-носителя "Протон" со спутником "Гранат" на стартовую позицию космодрома Байконур, 1989 год © Альберт Пушкарев/ТАСС

Необходимость создания ИС обосновывалось реальной возможностью использования космического пространства в военных целях путем запуска противником спутников-разведчиков и спутников для поражения наземных целей.

В рамках системы был создан первый в мире маневрирующий спутник "Полет-1", изменяющий высоту и угол наклона плоскости орбиты. В специальном сообщении ТАСС (от 02.11.1963) отмечалось, что было "осуществлено многократное широкое маневрирование космического аппарата в условиях космоса".

Кстати, в 1968 году впервые в мире аппарат осуществил первый реальный перехват космической цели. Однако созданная в 1960-х годах и поставленная на боевое дежурство в 1979-м, в 1993 году система была снята со штатной эксплуатации. В настоящее время официально ни одна страна не имеет развернутых систем противоспутникового оружия.

"Энергия-Буран"

Этот проект задумывался как военная система и считался ответом на применение в военных целях американский шаттлов. Советская многоразовая транспортная космическая система состояла из космического корабля "Буран" и сверхтяжелой ракеты "Энергия". В 1980-х годах она успешно стартовала два раза. Свой первый и единственный космический полет корабль "Буран" совершил в беспилотном режиме 15 ноября 1988 года. Впервые в мировой практике была проведена полностью автоматическая посадка космического аппарата такого класса. Это устройство по многим показателям существенно превзошло американские космические аналоги.

Ракетно-космическая транспортная система "Энергия" с орбитальным кораблем многоразового использования "Буран", 1988 год © Альберт Пушкарев/ТАСС

В разработке "Бурана", как отмечается на сайте РКК "Энергия", участвовало 1206 предприятий и организаций почти ста министерств и ведомств, были задействованы крупнейшие научные и производственные центры России, Украины, Белоруссии и других республик СССР. Программа была начата в 1976 году, в 1993-м было принято решение о ее прекращении.

Кстати, в последнее время часто пишут про секретный американский космоплан, внешне чем-то похожий на "Буран", — аппарат многоразового использования X-37. Этот проект компания Boeing начинала под эгидой NASA еще в 1999 году. Первоначально он предназначался для ремонта спутников на орбите, однако в 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС США. С 2010 года аппараты выполняют испытательные орбитальные полеты.

По мнению экспертов, X-37 могут использоваться как для испытания новых технологий, так и для доставки в космос разведывательных спутников. Потенциально на них могут быть установлены вооружения, но Пентагон заверяет, что это не входит в его планы. На днях глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пока не известно о функциях X-37, но вполне возможно, что он может быть использован как носитель оружия в космосе. Но официально об этом никто не скажет.

Роман Азанов