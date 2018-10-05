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05.10.2018
Российская газета

"Солнцепеки" ударили термобарическими снарядами на учениях в Алжире

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ТОС-1А
ТОС-1А.
Источник: rg.ru

На учениях алжирской армии были задействованы две тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. Это оружие большой разрушительной силы относительно недавно поступило из России.

В последние месяцы "Солнцепеки" участвовали, пожалуй, во всех крупных маневрах, проводившихся сухопутными войсками этой страны. Алжир стал седьмым государством, принявшим на вооружение этот многоствольный огнемет.

Машина унифицирована с основным боевым танком Т-90С, который также имеется здесь на вооружении. Лобовая часть корпуса и бортовые экраны усилены встроенной динамической защитой. Двигатель мощностью 1000 л.с. позволяет 44-тонной машине развивать по шоссе скорость до 60 км/ч. Запас хода - 500 км.

ТОС-1А имеет 24 направляющих для запуска 220-мм реактивных снарядов МО.1.01.04М в термобарическом снаряжении. Масса такого боеприпаса составляет 216 кг, длина - 3723 мм.

Минимальная дальность поражения - 600 м. Максимальная же дистанция уничтожения площадных целей - 6000 м. "Солнцепек" не боится 40-градусных морозов и 50-градусной жары, последнее очень важно в алжирских условиях.

В настоящее время в России разрабатываются варианты тяжелого огнемета на колесном шасси с дальностью полета реактивного снаряда до 10000 м.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

04.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Алжир
Россия
Продукция
Солнцепёк
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
Военные учения
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