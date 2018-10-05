Минобороны показало трофейные взрывные устройства из Сирии военным инженерам стран АСЕАН

Военный инженер отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ во время работ по разминированию города Алеппо.

Помимо этого, представлены "шахидмобиль" и беспилотник, который может сбрасывать бомбы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Военные инженеры 15 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во время посещения международного противоминного центра Вооруженных сил России в Подмосковье ознакомились с трофеями, собранными в Сирии при разминировании, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны России.

В рамках восьмого заседания экспертной рабочей группы совещания министров обороны стран - членов АСЕАН и диалоговых партнеров "СМОА-плюс" по гуманитарному разминированию его участники посетили международный противоминный центр в Нахабине (Московская область).

"Показаны образцы самодельных взрывных устройств и их носителей, собранные военнослужащими отряда разминирования в городах Сирии во время выполнения задач по очистке местности от взрывоопасных предметов. В частности показан "шахид- мобиль" - бронированный внедорожник, а также беспилотный летательный аппарат, дооборудованный устройством сброса боеприпасов", - рассказали в Минобороны.

При этом представлено инновационное изделие для борьбы с воздушными носителями взрывных устройств - переносной комплекс подавления беспилотных летательных аппаратов "Ступор". Система представляет собой электромагнитную пушку. Переносной комплекс, подавляющий частоты позиционирования квадрокоптера по каналам GPS, частоты управления и передачи данных, посадил демонстрационный квадрокоптер.

"Другое оружие террористов - реальный экземпляр "шахид-мобиля", разминированный в ходе выполнения работ в городе Дейр-эз-Зор. Автомобиль Grand Cherokee с наваренной противопульной броней для защиты смертника до его въезда в зону выполнения акта подрыва весит три тонны и имеет три замыкателя подрыва", - уточнили в военном ведомстве.

Участники заседания также ознакомились с учебно-материальной базой международного противоминного центра, посетили практические занятия с саперами отряда по разминированию. Специалисты центра показали гостям современные средства поиска и защиты сапера, состоящие на снабжение инженерных войск.