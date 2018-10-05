Российская армия откажется от ушанок и шерстяных пилоток

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки и шапки-ушанки, говорится в постановлении правительства.

Документ вносит изменения в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время.

Согласно постановлению, выдача пилоток приостановлена до 1 июня 2022 года. По обновленным нормам каракулевая шапка-ушанка с козырьком будет называться просто "шапкой", тогда как меховая шапка с козырьком исключена из перечня.

Кроме того, "рубахи" заменяются на "фуфайки", а наименование "нательные кальсоны" дополняется позицией "трусы".