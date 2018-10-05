Новые образцы техники ВДВ впервые десантировались за пределами России

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские воздушно-десантные войска впервые в современной истории десантировали современную технику за пределами страны в ходе учений под Брестом, сообщили журналистам в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Российско-белорусские учения десантников проходят на трех полигонах под Брестом с 3 по 5 октября. Всего в маневрах задействовано более 1,5 тысячи военных и более 200 единиц военной техники.

"Российские и белорусские десантники впервые провели выброску шести единиц военной техники и вооружения на полигон в западной Белоруссии в ходе второго этапа последних в текущем году совместных учений. От российской стороны было десантировано четыре бронетранспортёра БТР-Д, с белорусской - гаубицы Д-30 и зенитные установки ЗУ-23-2", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что десантирование проходило при очень плохой погоде на ограниченную площадку приземления " Сахара" из самолетов военной транспортной авиации ВКС России и ВВС Республики Беларусь с высоты 600 метров при крейсерской скорости 350-400 километров в час.