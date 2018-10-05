Командующий ЮВО обсудил с руководством Южной Осетии подготовку военных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников прибыл в Южную Осетию, где обсудил с руководством республики совместную боевую подготовку военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В ходе рабочей поездки командующий встретился с руководством республики. Обсудив ряд вопросов, касающихся совместных мероприятий боевой подготовки военнослужащих российской военной базы ЮВО и подразделений вооруженных сил республики, Дворников вместе с министром обороны Республики Южная Осетия убыл на общевойсковой полигон "Дзарцеми", - сказал он.

На полигоне российской военной базы командующий оценил подготовку командного состава и подразделений соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО. В едином замысле вместе с российскими военнослужащими учебно-боевые задачи выполняли военные Южной Осетии.

В полевых условиях подразделения базы разыграли тактический эпизод в рамках масштабного командно-штабного учения с группировками войск, которые проводятся на Владикавказском и Прикаспийском направлениях.