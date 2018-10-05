Запуск секретного спутника РФ сняли на видео

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска спутника с космодрома Плесецк под Архангельском. Детали операции не разглашаются.

Из ролика можно сделать вывод, что пуск состоялся в зимнее время, а в качестве носителя выступила трехступенчатая ракета "Союз-2.1В". На видео показана подготовка к старту, а также сам запуск ракеты. Особенно красочными получились последние кадры, где взмывающий в темноту "Рокот" буквально за несколько секунд освещает тайгу на несколько километров вокруг.

Ролик подготовлен ко Дню Космических войск, который отмечается 4 октября - именно в этот день в 1957 году Советский Союз запустил в небо первый искусственный спутник Земли. Как отмечается в сообщении Минобороны, в нынешнем году боевые расчеты космодрома Плесецк провели пуски ракет "Союз-2.1б", "Союз-2.1в" и "Рокот" с космическими аппаратами различного назначения.

Илья Сергеев