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05.10.2018
Российская газета

Запуск секретного спутника РФ сняли на видео

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Союз-2.1В
Трехступенчатая ракета "Союз-2.1В".
Источник: rg.ru

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска спутника с космодрома Плесецк под Архангельском. Детали операции не разглашаются.



Из ролика можно сделать вывод, что пуск состоялся в зимнее время, а в качестве носителя выступила трехступенчатая ракета "Союз-2.1В". На видео показана подготовка к старту, а также сам запуск ракеты. Особенно красочными получились последние кадры, где взмывающий в темноту "Рокот" буквально за несколько секунд освещает тайгу на несколько километров вокруг.

Ролик подготовлен ко Дню Космических войск, который отмечается 4 октября - именно в этот день в 1957 году Советский Союз запустил в небо первый искусственный спутник Земли. Как отмечается в сообщении Минобороны, в нынешнем году боевые расчеты космодрома Плесецк провели пуски ракет "Союз-2.1б", "Союз-2.1в" и "Рокот" с космическими аппаратами различного назначения.


Илья Сергеев

04.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
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Рокот
Компании
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Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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