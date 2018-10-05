Армия России избавится от пилоток и ушанок

Правительство России распорядилось приостановить выдачу военнослужащим шерстяных пилоток до 1 июня 2022 года. Текст постановления опубликован на Портале правовой информации.

Согласно документу, из обращения также изымаются шапки-ушанки. Отныне военным будут выдавать просто шапки, полковникам и генералам - шапки меховые, а капитанам первого ранга и адмиралам ВМФ России - каракулевые. Причем зимний головной убор старшего командного состава флота лишился козырька. Позиция, касающаяся нательных кальсон, дополнена трусами, которые будут выдаваться по две штуки на год.

Пилотки появились в русской армии в 1913 году как элемент форменной одежды воздухоплавательных частей. Ее прототипом, возможно, послужил кельтский головной убор гленгарри, употребляемый шотландскими военными. В Советской армии пилотка была летним головным убором, солдаты носили ее со звездочкой, офицеры - с кокардой. В армии России пилотка эволюционировала до двууголки с единой кокардой для сухопутных войск, авиации и флота. Справа спереди на пилотках крепится геральдический знак.

Антон Валагин