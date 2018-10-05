Т-55 попытались уничтожить авиабомбой в Йемене: что из этого вышло

В ходе боевых действий в Йемене самолет саудовской коалиции попытался уничтожить авиационной бомбой средний танк Т-55, принадлежащий повстанцам - хуситам. Однако современный прицельный комплекс подвел, и бронированная машина получила не столь фатальные повреждения, как можно было ожидать.

Houthi tank was hit by air-strike in Saada. pic.twitter.com/sRsMB7TW07 — Yemen Observer (@YemeniObserv) 3 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2018 Рі.

В результате взрыва у "пятьдесят пятого" посекло осколками башню, деформировало надгусеничную полку, разорвало саму гусеничную ленту, повредило опорные катки и, по всей видимости, сорвало ведущее колесо. В принципе, при таких повреждениях машину даже можно вернуть в строй, но в современных условиях Йемена это вряд ли возможно. Здесь настоящий дефицит квалифицированных ремонтников. Поэтому, скорее всего, танк будет брошен, и потом его все же добьют новым ударом.

Действующая а небе над Йеменом авиация, имеющая полное господство в воздухе, буквально охотится за бронетехникой повстанцев. В прошлом месяце практически аналогичные повреждения получил Т-72С. Ранее сообщалось об уничтожении газотурбинных Т-80БВ.

Неудивительно, что хуситы ограниченно применяют тяжелую бронетехнику, предпочитая ей джипы и полноприводные пикапы с установленными на них безоткатными орудиями, крупнокалиберными пулеметами и орудиями малых калибров.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев