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05.10.2018
Российская газета

Т-55 попытались уничтожить авиабомбой в Йемене: что из этого вышло

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Т-55
Т-55.
Источник: rg.ru

В ходе боевых действий в Йемене самолет саудовской коалиции попытался уничтожить авиационной бомбой средний танк Т-55, принадлежащий повстанцам - хуситам. Однако современный прицельный комплекс подвел, и бронированная машина получила не столь фатальные повреждения, как можно было ожидать.

В результате взрыва у "пятьдесят пятого" посекло осколками башню, деформировало надгусеничную полку, разорвало саму гусеничную ленту, повредило опорные катки и, по всей видимости, сорвало ведущее колесо. В принципе, при таких повреждениях машину даже можно вернуть в строй, но в современных условиях Йемена это вряд ли возможно. Здесь настоящий дефицит квалифицированных ремонтников. Поэтому, скорее всего, танк будет брошен, и потом его все же добьют новым ударом.

Действующая а небе над Йеменом авиация, имеющая полное господство в воздухе, буквально охотится за бронетехникой повстанцев. В прошлом месяце практически аналогичные повреждения получил Т-72С. Ранее сообщалось об уничтожении газотурбинных Т-80БВ.

Неудивительно, что хуситы ограниченно применяют тяжелую бронетехнику, предпочитая ей джипы и полноприводные пикапы с установленными на них безоткатными орудиями, крупнокалиберными пулеметами и орудиями малых калибров.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

04.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Йемен
Саудовская Аравия
Продукция
Т-55
Т-72
Т-72Б
Т-80
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