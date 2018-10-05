Баллистическую ракету "Сармат" запустили дважды

В рамках тестирования перспективной баллистической ракеты тяжелого класса "Сармат" проведено два бросковых испытания, сообщили в Минобороны России.

- В текущем году боевые расчеты Государственного испытательного космодрома Плесецк провели пуск ракеты космического назначения (РКН) среднего класса "Союз-2.1б", пуск РКН легкого класса "Союз-2.1в", пуск РКН "Рокот" с космическими аппаратами различного назначения, два пуска перспективной ракеты типа "Сармат", - рассказали военные в День космических войск.

Напомним, межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сменит в РВСН тяжелую МБР советской разработки РС-36М "Воевода". Запас мощности новой ракеты позволит ей достигать цели по неоптимальной траектории, неожиданно для противника и вне зоны действия его систем противоракетной обороны. "Летает через оба полюса", - уточнили в Минобороны. 200-тонный "Сармат" вооружат набором ядерных боеголовок мегатонного класса, необходимых для выполнения конкретной задачи. В оснащение МБР входит и гиперзвуковой боевой блок "Авангард". Кроме того, ракета несет комплекс преодоления ПРО.

- Для перехвата "Сармата" понадобится не мене 500 противоракет, - таким образом сенатор Виктор Бондарев проиллюстрировал неуязвимость новой ракету. Система ПРО США располагает 36 ракетами-перехватчиками.

Летные испытания "Сармата" продолжатся в 2019 году.

Антон Валагин