Сирия: для чего бы здесь могли пригодиться суперпушки 2С7М "Малка"?

Сирийская армия располагает внушительным артиллерийским арсеналом. Правда, подавляющая часть имеющихся орудий относятся к устаревшим образцам. Они, в основном, разработаны в 50-70-гг. По ряду характеристик, например, по дальности стрельбы, они отстают от артсистем, имеющихся у соседних государств.

Поэтому, по мнению военных экспертов, сирийской армии пригодились бы 203-мм орудия 2С7 "Пион" или их более современные версии "Малка". Эти мощные пушки, к тому же в ощутимых количествах стали бы стабилизующим фактором. Если, к примеру, израильтяне с помощью противоракетных комплексов уже приспособились сбивать реактивные снаряды, то стокилограммовый боеприпас, выпущенный из данного орудия, им бы вряд ли удалось так легко перехватить.

Максимальная дальность стрельбы из 2С7М достигает 47 км (в 90-е гг. сообщалось, что все 55 км). Скорострельность доходит до 3 выстрелов в минуту. Экипаж САУ составляет 6 человек. Вес - 46,5 т. Мощность двигателя - 840 л.с. Максимальная скорость - более 50 км/ч. Запас хода - более 600 км.

Лев Романов