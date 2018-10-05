Производитель межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" намерен перейти на три смены
Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Руководство предприятия "Красмаш" намерено увеличить численность работников из-за растущей загрузки, сообщил генеральный директор предприятия Александр Гаврилов.
"Предварительные оценки показывают, что нам необходимо увеличивать численность производственных рабочих и линейного персонала для организации работ в двух- и трехсменном режиме начиная с 2019 года", - сказал А.Гаврилов в интервью журналу "Синева".
Он отметил, что численность персонала и структура предприятия зависят от поставленных задач.
"На сегодняшний день "Красмаш" - одно из немногих предприятий отрасли с понятными и финансово подтвержденными на десятилетие вперед заказами, предполагающими значительный рост объемов производства", - сказал глава "Красмаша".
Он заявил, что поставил задачу разработать среднесрочные (3-5 лет) и долгосрочные (5-10 лет) производственные программы и бюджеты предприятия.
АО "Красноярский машиностроительный завод" создано в декабре 2008 года на базе одноименного ФГУП. Акционерами компании являются Росимущество (42,76%), АО "Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева" (34,68%) и ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" - 22,56%.
По данным Минобороны РФ, основными направлениями деятельности "Красмаша" являются выполнение гособоронзаказа по изготовлению МБР морского базирования "Синева"; производство и поставка базовых модулей разгонных блоков для коммерческой программы "Морской старт"; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по перспективным образцам ПВН; изготовление продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, атомной промышленности, нефтехимической и газовой отраслей; освоение инвестиций из федерального бюджета по проекту "Реконструкция и техническое перевооружение специального производства".
Межконтинентальная многоступенчатая РСМ-54 ("Синева") с разделяющейся головной частью является лучшей ракетой по своим энергомассовым характеристикам. Её параметры не превзойдены до сих пор. В 2008 году на стратегических командно-штабных учениях "Стабильность-2008" РСМ-54 поставила рекорд дальности полёта для баллистических ракет, преодолев более 11 тыс. км.
Предполагается, что на "Красмаше" после реконструкции будет развернуто производство перспективных тяжелых жидкостных МБР "Сармат".
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