Российская армия откажется от наследия Колчака

Российским военным перестанут выдавать пилотки, а ушанки заменят на обычные шапки. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что до 1 июня 2022 года российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки. Также вносятся изменения в нормы снабжения военнослужащих в мирное время. Помимо прочего, в нормах вместо слова "рубаха" будет употребляться термин "фуфайка".

Ушанкой называют зимнюю шапку, отложные "уши" на ней поднимают и связывают на макушке или затылке тесьмой. Прообразом шапки-ушанки была шапка-"колчаковка", которая получила широкое распространение в Белой армии Александра Колчака в 1918-1919 годах, затем такие модели получили широкое распространение среди рабочих, а позднее — по всей стране.

Колчак вошел в историю как один из руководителей Белого движения во время Гражданской войны в России.

В настоящее время в вооруженных силах существуют нормы ношения ушанки. Ношение с опущенными "ушами" допускается при температуре воздуха минус 10 и ниже, а со связанными сзади — при обслуживании вооружения и военной техники, на хозяйственных работах и в других случаях по указанию командира подразделения.