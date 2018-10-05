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05.10.2018
РИА Новости

Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах

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Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ. Архивное фото
Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Новейшие загоризонтные радиолокационные станции "Воронеж-ДМ" поставлены на боевое дежурство под Оренбургом, в Алтайском и Красноярском краях, таким образом подобные станции расположены уже в семи регионах России, сообщили журналистам в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что три новые станции "Воронеж" начали опытно-боевое дежурство в Красноярском и Алтайском краях и в Оренбургской области. До конца 2017 года планировалось завершить их опытную эксплуатацию и поставить на боевое дежурство.

"Боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском, Красноярском краях", - сказали в Минобороны.

"Продолжаются работы созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в республике Коми и Мурманской области", - добавили в ведомстве.

Космические войска России отмечают 4 октября профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры - с космодрома "Байконур" был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление им в орбитальном полете осуществляли специалисты Космических войск.

04.10.2018
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Россия
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2 комментария
№1
05.10.2018 11:26
Какой нах "Воронеж" загоризонтный...?? Уже не первый раз этот фейк.
0
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№2
05.10.2018 12:56
Цитата, forumow сообщ. №1
Уже не первый раз этот фейк.
В чём фейк? В том, что журналюге всё равно "загоризонтный" или "надгоризонтный"? Так и в чём он неправ?
0
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