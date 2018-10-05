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05.10.2018
РИА Новости

Более 50 исследований и разработок ведутся в интересах Космических войск

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Эмблема Войск Воздушно-космической обороны. Архивное фото
Эмблема Войск Воздушно-космической обороны. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ ведется в интересах российских Космических войск, сообщили журналистам в Минобороны.

"В целом для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что в 2018 году в части главного испытательного космического центра Космических войск уже поступили более 15 современных и перспективных измерительных средств.

"В настоящее время активно ведется работа по вводу новой техники в эксплуатацию. Кроме того, активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов главного испытательного космического центра", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.

Космические войска России отмечают 4 октября профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры - с космодрома "Байконур" был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление им в орбитальном полете осуществляли специалисты Космических войск.

04.10.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Байконур
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2 комментария
№1
05.10.2018 10:27
В тему, о РАФАР.
https://life.ru/t/армия/1155417/stiels_ia_tiebia_vizhu_kak_rabotaiut_kvantovyie_radary
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№2
05.10.2018 10:53
На ту же тему, но для флота.
http://vse.news/tehnologii/fotonnye-radary-dlya-voennoj-tehniki/


Для ссылки выше - её надо копировать, потому что ссылки с русскими буквами на сайте не открываются.
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