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05.10.2018
РИА Новости

Подразделения из Волгоградской и Ростовской областей перебросили в Дагестан

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Военнослужащие на полигоне Дальний в Дагестане. Архивное фото
Военнослужащие на полигоне Дальний в Дагестане. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Разнородовые подразделения 8-й общевойсковой армии из Волгоградской и Ростовской областей передислоцированы на полигон "Дальний" в Дагестане в рамках крупных учений Южного военного округа, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Переброска войск на расстояние около 1 тысячи километров осуществлялась комбинированным способом, в том числе механизированными колоннами, железнодорожными эшелонами и самолетами военно-транспортной авиации с военных аэродромов 4-й армии ВВС и ПВО", - сказал он.

По прибытии на полигоны военнослужащие оперативно развернули командные пункты, замаскировали боевые машины и оборудовали огневые позиции. На полигоне руководитель учения - командующий войсками округа Александр Дворников заслушал командующего 8-й армии по выработанным замыслам тактических маневров.

Главной целью учений Дворников назвал совершенствование навыков управления войсками. "В ходе учений вы должны добиться максимального сокращения времени от принятия решения командующим группировкой до практического выполнения его солдатом", - сказал генерал.

Далее органы управления, соединения и воинские части 8-й и 58-й общевойсковых армий, Каспийской флотилии и 4-й армии ВВС и ПВО приступили к отработке учебно-боевых операций против условного противника, которого имитируют соединения 49-й общевойсковой армии, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота и спецназ.

В розыгрышах тактических эпизодов на восьми полигонах принимают участие до 7 тысяч военнослужащих, задействованы более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

04.10.2018
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