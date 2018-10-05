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05.10.2018
РИА Новости

До 2020 года заработают свыше 10 комплексов обнаружения объектов в космосе

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 10 лазерно-оптических и радиотехнических комплексов обнаружения и распознавания космических объектов развернут в РФ до 2020 года, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства Космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. До 2020 года на территории России планируется развернуть более 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", - сказали в Минобороны.

Там отметили, что первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства на территории Алтайского края.

В четверг, 4 октября, Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало Космической эры - с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли (ИСЗ). Подготовку, запуск и управление первым ИСЗ в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

04.10.2018
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Страны
Россия
Компании
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Проекты
2020-й год
Байконур
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