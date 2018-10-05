Российские силы гражданской обороны отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Общая численность группировки сил гражданской обороны, которая отметит 4 октября свой профессиональный праздник, превышает 1,2 миллиона человек.

День гражданской обороны России отмечается 4 октября. В этот день в 1932 году совет народных комиссаров утвердил новое положение о противовоздушной обороне СССР, согласно которому местная местная ПВО была выделена в самостоятельную составную часть системы противовоздушной обороны, ее преемница - гражданская оборона СССР.

"Силы гражданской обороны - это эффективный инструмент защиты населения и территорий от природных катаклизмов и техногенных аварий. Они последовательно увеличивают свой потенциал, активно осваивают современную технику и передовые технологии, улучшают подготовку личного состава", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

В ведомстве добавили, что этапы дальнейшего развития гражданской обороны определены в "Основах государственной политики в области гражданской обороны до 2030 года". Приоритеты - совершенствование систем оповещения и информирования населения и обеспечение эффективного функционирования сил гражданской обороны.

"МЧС России целенаправленно внедряет новый формат повышения готовности гражданской обороны и заинтересовано в более активном участии граждан. Одна из ее важнейших задач - повышение уровня подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях", - резюмировали в ведомстве.