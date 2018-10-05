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05.10.2018
РИА Новости

В Дагестане десант мотострелков не пустил "НВФ противника" через границу

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Военнослужащие. Архивное фото
Военнослужащие. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Тактический десант мотострелковых соединений Южного военного округа не пропустил незаконные вооруженные формирования условного противника через государственную границу на учениях в горах Дагестана, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Около 30 тактических групп мотострелковых соединений ЮВО, дислоцируемых в Волгоградской и Ростовской областях, высадились тактическим десантом на горных перевалах Дагестана с целью перекрыть просачивание незаконных вооруженных формирований условного противника через государственную границу России", - сказал он.

В рамках больших двусторонних командно-штабных учений под общим руководством командующего войсками округа Александра Дворникова, вертолеты Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО обеспечили оперативную доставку военнослужащих в район планируемой высадки тактического десанта.

Высадка главных сил была проведена одновременно с более чем 20 вертолетов Ми-8 АМТШ и двух Ми-26. С воздуха десантников прикрывала группа огневой поддержки состоящих из шести вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и шести Ми-35.

Мотострелки овладели выгодным плацдармом на горных перевалах и организовали огневые засады против диверсионных групп условного противника. Кроме того, десант обеспечил прикрытие передового отряда и основных общевойсковых армий в момент их прибытия в район учебно-боевой операции по противодействию бандам условного противника.

В ходе учений будет отработано применение межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей России. На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов в учениях примут участие до 7 тысяч военнослужащих, более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

04.10.2018
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