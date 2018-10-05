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05.10.2018
Военный паритет

Франция построит ПЛАРБ нового поколения

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SNLE 3G
Рисунок ПЛАРБ третьего поколения SNLE 3G.
Источник: navyrecognition.com

Во Франции начались работы по созданию ПЛАРБ третьего поколения SNLE 3G (3rd generation SSBN) для замены через 15 лет стратегических подлодок класса Triomphant, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (3 октября).

Впервые выпущены изображения лодки. "Поскольку картина стоит тысячи слов", есть возможность определить некоторые параметры будущей ПЛАРБ, пишет источник. По всей видимости, новая лодка длиннее (от 6 до 10 м), чем "Триумфант", имеется система водометных движителей, форма рубки больше походит на НАПЛ Scorpene, чем на АПЛ Barracuda.

Увеличение размеров подлодки вряд ли приведет к увеличению количества ракетных шахт, сейчас в мире идет тенденция уменьшения количества ПУ БРПЛ. Вероятно, увеличение длины лодки связано с наращиванием отсека для ЯЭУ, которая будет значительно тише, чем на предыдущих субмаринах.

Срок эксплуатации АПЛ составляет 40 лет, поэтому замена "Триумфантов" начнется с 2030-х годов. Работы по первоначальному проектированию новой ПЛАРБ начались в 2012 году. Ожидается, что разработка ПЛАРБ (и новой БРПЛ) по программе SNLE 3G начнется в в рамках нового закона о военном планировании, рассчитанного на 2019-2025 годы. Компания Naval Group построит четыре подлодки на своей верфи в Шербуре.


Сравнение ПЛАРБ третьего поколения SNLE 3G с другими ПЛ.
Источник: navyrecognition.com
04.10.2018
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Франция
Продукция
Barracuda
Scorpene
Проекты
Barracuda АПЛ
Ohio
ЯЭУ
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