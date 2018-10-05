FARA боится провала "Команче"

Армия США инициировала конкурс Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) на создание будущего разведывательно-ударного вертолета, прототип может появиться уже в течение нескольких лет, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (3 октября).

В июне армия выпустила проект запроса, в котором изложила свое намерение получить для испытаний два разных типа вертолетов, первый полет машин должен состояться в 2023 году. Армия хочет большей динамики в программе в семействе вертолетов Future Vertical Lift (FVL), вертолет должен поступить на вооружение в начале 2030-х годов, если не раньше.

Ставится задача создать вертолет среднего класса для замены UH-60 Black Hawk и AH-64 Apache. В качестве альтернативы армия рассматривала возможность покупки легковооруженного разведывательно вертолета для заполнения бреши после вывода в 2014 году вертолетов OH-58 Kiowa Warrior.

Сообщается, что армия имеет шесть приоритетных программ модернизации, из них проект семейства FVL по важности занимает третье место. Сегодня прогресс "идет с молниеносной скоростью", чтобы сделать FVL реальностью.

Сейчас по данной программе армия собирает проекты, чтобы отобрать две команды разработчиков. В июне 2019 года планируется выдать первые контракты на разработку, по их результатам будет выбран победитель, и на этапе Joint Multi-Role (JMR) будут проведен конкурс технологий.

В требовании говорится, что "в настоящее время армия не имеет возможности вести вооруженную разведку, наносить удары вертолетами небольших размеров, чтобы они могли прятаться в облаке радиолокационных помех в условиях городской застройки и мегаполисов". Это должен быть "нож-истребитель" (knife-fighter), который в своих небольших размерах имел "максимизированные возможности".

Однако армия не желает "высечь свои требования в граните" и будет достаточно гибкой в своих требованиях, максимально учитывать технологические ограничения, однако есть положения о том, что будущий вертолет должен иметь максимальный размах винтов в 40 футов, длина фюзеляжа также не должна превышать 40 футов.

Армия надеется избежать некоторых ошибок, которые она совершала в прошлом, пытаясь создать вооруженный разведывательный вертолет, наиболее запоминающимся был провал программы Comanche в 2004 году, когда было построено два вертолета и потрачено 6,9 млрд долл.

Также будет создан новый турбовальный двигатель по программе Improved Turbine Engine Program (ITEP), который заменит силовую установку вертолетов Black Hawk и Apache.

В настоящее время шесть компаний изъявили желание участвовать в конкурсе. Наиболее сильными из них являются Sikorsky и Bell.

"Сикорский" уже вовсю испытывает вертолет S-97 Raider, в котором используются технологии Х2 компании Lockheed Martin. Компания уже масштабирует технологии Х-2, используемых в "Рэйдере", в прототип SB-1 Defiant, который участвует в программе JMR и, как ожидается, полетит к концу этого года. Отмечается, что нетрудно будет масштабировать винты "Рэйдера" (размах 34 фута) до требуемых 40 футов. 3 октября компания сообщила, что вертолет превысил скорость 200 узлов в недавнем летном испытании в Уэст-Палм-Бич (Флорида).

Компания Bell, проводящая летные испытания конвертопланного вертолета V-280 Valor (tiltrotor helicopter) продолжает сдерживать свои планы по конкурсу FARA.