Войти
05.10.2018
Военный паритет

Тайвань желает построить свои эсминцы

374
0
-1
Эсминец класса Kidd
Эсминец класса Kidd.
Источник: udn.com

Начальник штаба ВМС Республики Китай (Тайвань) адмирал Ли Чун Сяо заявил, что страна должна иметь эсминцы собственного проекта и постройки, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на udn.com (3 октября).

Речь шла о замене эсминцев Kidd американского проекта. Четыре корабля этого типа стоят на вооружении уже 30 лет, морально и технологически устарели. Адмирал заявил, что было бы рационально не покупать эсминцы, а приобретать наиболее значимые технологии, такие как Aegis, как это делают Япония, Австралия, Испания, Норвегия и другие страны.

В этом году США одобрили поставку некоторых видов вооружений и военного оборудования Тайваню, в частности, для модернизации эсминцев класса "Кидд". Для кораблей будут закуплены станции РЭБ АN/SLQ-32V3, обновлены УВП (16 ячеек) для размещения 16 зенитных ракет SM-2 для повышения потенциала ПВО.

04.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Испания
Китай
Норвегия
США
Тайвань
Япония
Продукция
Arleigh Burke
SM-2
Иджис
Похожие новости
20.08.2018
NI включил российский крейсер в список лучших боевых кораблей мира
20.06.2018
Очередной эсминец класса Arleigh Burke передан ВМС США
12.03.2018
Внуки линкоров. Самые грозные ракетные корабли стран мира
14.06.2017
Жертвы "Калибра"
11.04.2017
Авианосец США идет на юбилей Ким Ир Сена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.10 12:56
  • 2
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 05.10 12:51
  • 3
"Гнусная деятельность": Пентагон против передачи С-300 Сирии
  • 05.10 12:48
  • 30
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 05.10 11:32
  • 6
Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» передадут ВМФ летом этого года
  • 05.10 11:27
  • 1
Скоростной вертолет-разведчик разогнался быстрее 200 узлов
  • 05.10 11:25
  • 4
"Роскосмос" отказался слушаться НАСА
  • 05.10 11:15
  • 752
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.10 10:53
  • 2
Более 50 исследований и разработок ведутся в интересах Космических войск
  • 05.10 10:36
  • 1
Снарядили: зачем беспилотник поместили в ракету
  • 05.10 10:28
  • 2
Санкции в "Сухом" остатке
  • 05.10 10:17
  • 2
Проблемы с производством дизельных двигателей для малых ракетных кораблей проекта 22800
  • 05.10 09:55
  • 1
МО РФ требует от США и Грузии объяснить химическое и биологическое оружие в центре Лугара
  • 05.10 09:49
  • 77
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 05.10 09:00
  • 154
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 05.10 08:52
  • 1
Сирийских боевиков продолжают снабжать болгарским оружием