Тайвань желает построить свои эсминцы

Начальник штаба ВМС Республики Китай (Тайвань) адмирал Ли Чун Сяо заявил, что страна должна иметь эсминцы собственного проекта и постройки, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на udn.com (3 октября).

Речь шла о замене эсминцев Kidd американского проекта. Четыре корабля этого типа стоят на вооружении уже 30 лет, морально и технологически устарели. Адмирал заявил, что было бы рационально не покупать эсминцы, а приобретать наиболее значимые технологии, такие как Aegis, как это делают Япония, Австралия, Испания, Норвегия и другие страны.

В этом году США одобрили поставку некоторых видов вооружений и военного оборудования Тайваню, в частности, для модернизации эсминцев класса "Кидд". Для кораблей будут закуплены станции РЭБ АN/SLQ-32V3, обновлены УВП (16 ячеек) для размещения 16 зенитных ракет SM-2 для повышения потенциала ПВО.