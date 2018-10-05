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05.10.2018
Военный паритет

"Миражи" по два миллиона евро

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Mirage-2000
Mirage-2000.
Источник: mynation.com

Франция предоставит ВВС Индии два истребителя Mirage-2000 по очень низкой цене (по 2 миллиона евро), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на mynation.com (1 октября).

ВВС имели парк из 51 истребителя этого типа, но в катастрофах (2012 и 2013 годах) потеряли два из них, и желают восполнить этот недостаток. Оба самолета будут модернизированы компанией HAL по "самым высоким стандартам".

Индия также получает из Франции 32 подержанных истребителя-бомбардировщика Jaguar, которые, как сообщается, будут использоваться исключительно как источники запасных частей для поддержания эксплуатации летного парка из 100 самолетов этого типа.

Французская компания Dassault Aviation уже отправила свое предложение по тендеру ВВС Индии на 110 истребителей, а также ответила на запрос индийских ВМС на 57 палубных истребителей. В настоящее время первый истребитель Rafale для ВВС Индии проходит интеграцию во Франции, индийские техники и инженеры учатся обслуживать истребители этого типа. Первый истребитель поступит на вооружение ВВС Индии в сентябре 2019 года.

04.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Продукция
Mirage-2000
Rafale
SEPECAT Jaguar
Компании
Dassault
HAL
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