Миссия F-35: как самый дорогой самолет "проецирует силу" США в мире

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Разработка и внедрение современных вооружений и технологий давно стали частью внешней политики США - главного экспортера оружия и первой экономики в мире. О том, какую роль в международном влиянии США призван играть самый дорогой в истории самолет F-35, в обзоре РИА Новости.

Внимание экспертов и СМИ к проекту истребителя-бомбардировщика пятого поколения в последние дни было приковано сразу по ряду причин: за первым боевым применением F-35B в Афганистане и подписанием контракта на закупку очередной крупной партии самолетов последовала первая катастрофа - во время тренировочного полета в Южной Каролине разбился F-35B.

Руководители программы уже заявили, что авария не связана с конструктивным дефектом, но признали, что самолету необходимо "техническое обновление", которое, судя по всему, приведет к очередному удорожанию проекта.

"Детские болезни"

Работы по созданию Lockheed Martin F-35 Lightning II начались в США еще более четверти века назад - в 1992 году. Самолет задумывался как многофункциональный истребитель-бомбардировщик для нужд ВВС, Корпуса морской пехоты и ВМС. Напичканный электроникой малозаметный самолет, выполненный по технологии "стелс", должен был прийти на смену целому ряду боевых машин, которые стояли и стоят на вооружении США и их союзников.

Изначально амбициозная задача по созданию универсального и непревзойденного, по выражению Пентагона, самолета предполагала длительные сроки и рекордное финансирование. Так и получилось: программа F-35 уже обошлась США и их союзникам более чем в 1,5 триллиона долларов - это самая дорогая программа производства оружия в истории. Разработчики столкнулись с многочисленными проблемами, связанными как с особенностями конструкции самолета, материалов, электроники и программного обеспечения, так и с обслуживанием самолета, его эксплуатацией и подготовкой пилотов. К примеру, по информации издания Defense News, ожидание запасных частей на авиабазе в Южной Каролине, к которой был приписан разбившийся F-35B, порой растягивалось на два года.

В итоге США потратили на F-35 на сотни миллиардов долларов больше, чем планировалось, и опоздали с введением самолета в строй как минимум на семь лет. Первый прототип поднялся в воздух в 2000 году, а первый самолет серии F-35А - в 2006 году. В войска этот вариант машины начал поступать лишь в 2015 году, второй (для морской пехоты) - в 2016 году, а третий ожидается в 2018-19 годах.

Ударно-показательный вылет

В результате первое боевое применение F-35 состоялось лишь в 2018 году, когда было выпущено уже свыше 300 самолетов: в мае F-35А участвовал в нанесении удара военно-воздушными силами Израиля, а в конце сентября F-35B Корпуса морской пехоты США нанес удар по талибам в афганской провинции Кандагар. О результатах боевого применения публично не сообщалось. Известно лишь, что это не были одиночные вылеты, но, сколько именно машин удалось проверить "в деле", неизвестно.

Впрочем, в случае с Афганистаном налицо был и показательный характер акции: сообщение о первом боевом применении сопровождалось видеозаписью вертикальной посадки F-35B на палубу корабля-амфибии "Essex" после выполнения задания. Эта запись широко разошлась по СМИ и социальным сетям. Как и новость о том, что операция была проведена в память о командире эскадрильи морской пехоты США, который погиб в 2012 году в Афганистане во время атаки талибов на военную базу. Имя летчика было нанесено на один из самолетов, вылетавших на боевое задание.

Стоит отметить, что коллеги погибшего пилота рисковали гораздо меньше, чем он: у талибов нет ни авиации, ни средств противовоздушной обороны, ни радаров, для которых должен быть "невидим" F-35. На это в беседе с РИА Новости обратил внимание член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

"Первое боевое применение этого истребителя было чистой PR-акцией: грубо говоря, против двух автоматов Калашникова направили истребитель, один час полета которого стоит 100 автоматов. Ну и первая катастрофа (F-35) вызывает некоторые вопросы по информированию и защищенности летчика", - говорит эксперт.

В некотором роде боевое применение новейшего самолета, оснащенного высокоточным оружием, можно сравнить с другой показательной акцией США в Афганистане: весной 2017 года на боевиков сбросили "мать всех бомб" - самую большую неядерную бомбу весом почти 10 тонн. Тогда решение новоизбранного президента Дональда Трампа, в результате которого, по неофициальным данным, были уничтожены лишь несколько десятков талибов, скептически оценили многие американские и зарубежные эксперты.

Проецирование силы

Несмотря на дороговизну, сложность и произошедшую аварию речь о снятии F-35 с производства, разумеется, не идет. Тем более в пользу этой модели ранее было решено отказаться от развития самолета F-22 - первого самолета пятого поколения.

Директор программы F-35 вице-адмирал Мэт Уинтер после авиакатастрофы в Южной Каролине заявил, что причин, которые бы указывали на общие для самолетов этого типа технические проблемы, пока не обнаружено и поэтому их полеты не прекращаются. Тем не менее всем самолетам необходимо будет установить "технологическое обновление 3", которое будет включать в себя новый процессор, модуль памяти и панорамный экран в кабине.

Конкретно на F-35B в Пентагоне возлагают большие надежды в контексте "проецирования силы" в мире. Эти самолеты обладают возможностью короткого взлета и вертикальной посадки, то есть для их переброски не нужны большие авианосцы, которых должна сопровождать целая группа других кораблей. В данном случае вполне достаточно кораблей-амфибий, стоящих на вооружении морской пехоты. Это повышает мобильность и скорость развертывания сил для проведения операций при сохранении их эффективности с учетом высоких боевых возможностей F-35B (самолет может развивать скорость почти до 2000 километров в час, подниматься на высоту 18,2 тысячи метров и брать более 9 тонн боеприпасов).

Фактически именно такой сценарий отрабатывался во время недавнего удара по талибам. Корабль-амфибия "Essex", с которого взлетали самолеты, находился в Аравийском море - в относительной близости от Персидского залива и Ирана.

Еще одним потенциальным районом применения F-35B может стать Южно-Китайское море. Там США в рамках своей концепции "обеспечения свободного судоходства и полетов в международных водах и воздушном пространстве" пытаются противостоять Китаю в его территориальных притязаниях на острова Наньша.

И Персидский залив, и Южно-Китайское море имеют большое значение в мировой торговле, поэтому контроль над ними приобретает для США особое геополитическое значение. "Если вы хотите иметь сильную экономику, вы должны иметь сильное присутствие в мире", - гласит мудрость американских политиков.

Обозреватель издания Washington Examiner Том Роган полагает, что если концепция F-35B будет реализована в задуманном виде, то США больше не придется держать в Персидском заливе крупные авианосные соединения и появится возможность активнее развивать другие виды вооружений, например, подводный флот.

"F-35B значительно повышает способность ВМС проецировать силу. Когда все девять десантных кораблей ВМС будут оснащены F-35B, они дополнят 11 авианосцев. И хотя авианосцы могут перевозить гораздо больше самолетов, чем десантные корабли, все вместе они дадут США превосходство в воздухе и возможность наносить наземные удары общей силой 20 кораблей. Это очень мощный сдерживающий фактор", - считает Роган.

Впрочем, эксперт ВПК Виктор Мураховский более скептически оценивает перспективы F-35.

"Я думаю, что американцы сделали все-таки не совсем удачный самолет - нельзя на одном борту совмещать возможность укороченного вертикального взлета, малозаметность и высокие ударные возможности. Такой многостаночник, образно говоря "швейцарский нож", в итоге не имеет преимущества ни по одному из направлений", - полагает он.

Перспективы производства

Проблему дороговизны самолетов Пентагону удается постепенно решить как благодаря кооперации с союзниками, так и указаниям Трампа, который пообещал добиться серьезного снижения стоимости оборонной продукции.

В пятницу министерство обороны США и компания Lockheed Martin заключили контракт на поставку 11-й партии самолетов семейства F-35 (всех трех модификаций). Всего, начиная в рамках этого контракта с 2019 года, планируется поставить 141 машину: 102 модификации "А", 25 - "В", 14 - "С" (для военно-морских сил). В американские войска будет поставлена 91 машина, 28 иностранным партнерам-участникам программы F-35, а еще 22 машины - на продажу.

По сообщению Lockheed Martin, цена самолета F-35A впервые стала менее 90 миллионов (89,2 миллиона) - стоимость самолетов в предыдущей 10-й партии составляла 94,3 миллиона долларов. Более дорогие модели F-35 "B" и "C" подешевели еще больше. Так, стоимость F-35В снизилась на 5,7% до 115,5 миллиона долларов с 122,4 миллиона. Стоимость самолета F-35С для ВМС США упала сразу на 11,1% (до 107,7 миллиона с 121,2 миллиона).

Помимо США в небольшом количестве стоит на вооружении у ряда их союзников (Великобритании, Австралии, Израиля, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи). Самолет планировали закупить Дания, а также Турция, которая уже сделала заказ на 30 первых машин, однако американские власти готовы заморозить эту программу в связи с намерением Анкары закупить российскую систему ПВО С-400 (такая норма предусмотрена в оборонном бюджете США). Пока, правда, как уверяет вице-адмирал Уинтер, сотрудничество с турецкими партнерами идет по плану: первые два самолета им были переданы летом, еще два должны быть переданы в марте 2019 года, а всего Турция рассчитывает получить около 100 самолетов.

В общей сложности на сегодняшний день построено свыше 320 машин серии F-35, а в общей сложности США хотят иметь на вооружение более 2 тысяч таких самолетов, не считая самолетов для союзников.

Эксперт Виктор Мураховский полагает, что США удастся наладить экспорт F-35, но в первую очередь по военно-политическим причинам.

"Мы знаем, что сегодня этот самолёт на международном рынке активно продавливает правительство США. Они вообще хотели сделать его стандартом для истребительной авиации НАТО, но Германия и Франция от этого отказалась, с Турцией тоже не заладилось из-за вопроса С-400. Тем не менее, крупные заказы на эту машину уже есть - Австралия и Япония ее будут закупать. Думаю, что Вашингтону все-таки удастся продать за рубеж достаточное количество F-35, но не из-за качества этого истребителя, а из-за военно-политического влияния США в мире", - считает эксперт.

В свою очередь директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко ранее указывал на то, что развитию проекта F-35 мешает отказ США от передачи технологий другим странам, в частности, Индии, с которой Россия занимается созданием собственного самолета пятого поколения.

"США никогда не пойдут на такой трансферт исходных технологий по тому же F-35, который они сейчас активно проталкивают на индийский рынок. Мы же делаем Индии такие предложения, которые ей больше не способна дать ни одна страна. То же касается лизинга многоцелевых атомных подводных лодок - наши предложения здесь также абсолютно безальтернативны, больше на это никто не пойдет", - сказал Коротченко.