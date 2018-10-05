Фрегат "Адмирал Макаров" возвращается в Севастополь из Средиземного моря

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

"Новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования - город-герой Севастополь", - сказал он.

По словам Рулева, в настоящее время корабль проходит проливы Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море.

Он добавил, что в Средиземном море фрегат отработал задачи по предназначению в ходе межфлотского учения под руководством Главнокомандующего ВМФ России. Прибытие корабля и его торжественная встреча планируются в конце недели.