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05.10.2018
РИА Новости

Фрегат "Адмирал Макаров" возвращается в Севастополь из Средиземного моря

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Фрегат "Адмирал Макаров"
Фрегат "Адмирал Макаров".
Источник: © EPA-EFE/LPhot LOUISE GEORGE/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

"Новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море и взял курс к месту постоянного базирования - город-герой Севастополь", - сказал он.

По словам Рулева, в настоящее время корабль проходит проливы Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море.

Он добавил, что в Средиземном море фрегат отработал задачи по предназначению в ходе межфлотского учения под руководством Главнокомандующего ВМФ России. Прибытие корабля и его торжественная встреча планируются в конце недели.

04.10.2018
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Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
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