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05.10.2018
РИА Новости

Россия будет содействовать созданию архитектуры безопасности в странах Азии

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба СФ

СЕУЛ, 4 окт - РИА Новости. Россия будет содействовать построению коллективной архитектуры безопасности в государствах Северо-Восточной Азии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия поддерживала и поддерживает денуклеаризацию и будет впредь прилагать все усилия для того, чтобы содействовать установлению мира на Корейском полуострове, содействовать процессу ядерного разоружения, построению коллективной архитектуры безопасности с учётом интересов всех государств Северо-Восточной Азии", - заявила Матвиенко на встрече со студентами на встрече со студентами Университета иностранных языков Хангук.

Она обратила внимание на актуальность сотрудничества между РФ, Южной Кореей и КНДР.

"Мы убеждены, что укреплению мира служило бы продвижение трёхсторонних экономических проектов между Российской Федерацией, Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой. И такой пакет трёхсторонних проектов подготовлен, он уже обсуждался. Нужно лишь создать условия для того, чтобы он мог реализовываться", - сказала спикер Совфеда.

"Локомотивом масштабной экономической интеграции может стать соединение железнодорожной системы России и Корейского полуострова. Мы поддерживаем идею президента Мун Чжэ Ина о создании восточно-азиатского железнодорожного сообщества", - подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что такие крупные трехсторонние проекты могут быть реализованы в сфере автомобильного транспорта и энергетике.

04.10.2018
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КНДР
Россия
Южная Корея
Проекты
Ядерный щит
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