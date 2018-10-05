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05.10.2018
РБК

Британский МИД обвинил ГРУ в «неизбирательных и безрассудных» кибератаках

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Флаги РФ и Великобритании
Флаги РФ и Великобритании.
Источник: www.vestikavkaza.ru

МИД Великобритании опубликовал заявление, в котором обвинил «российскую военную разведку ГРУ» в организации кибератак по всему миру. В Лондоне заверили, что дадут ответ на попытки ГРУ подорвать международную стабильность.


Министерство иностранных дел Великобритании официально обвинило «российскую военную разведку ГРУ» в организации кибератак по всему миру, направленных против политических институтов, бизнеса, СМИ и спорта. Заявление опубликовано на сайте ведомства.


«Сегодня Великобритания и ее союзники могут разоблачить проведенную российской военной разведкой ГРУ компанию неизбирательных и безрассудных кибератак, направленных против политических институтов, бизнеса, СМИ и спорта», — говорится в заявлении.


В МИДе при этом ссылаются на данные Национального центра кибербезопасности (NCSC), который выяснил, что за большим количеством кибер-субъектов, которые известны как организаторы кибератак по всему миру, на самом деле стоит ГРУ. «Эти нападения были совершены с вопиющим нарушением международного права, затронули граждан большого числа стран, включая Россию, и обошлись национальной экономике в миллионы фунтов стерлингов», — отметили в МИДе.


При этом уточняется, что кибератаки, «организованные ГРУ», были направлены на подрыв деятельности Международного антидопингового агентства (WADA), на нарушение работы транспортных систем на Украине, на дестабилизацию обстановки в демократических странах. «Эта кампания ГРУ показывает, что оно тайно работает над подрывом международного права и международных институтов», — делает вывод британский МИД.


В заявлении перечислены инциденты, за которые, по оценке NCSC, «почти определенно» несет ответственность ГРУ. «Учитывая высокую степень доверия этим оценкам и более широкий контекст, правительство Великобритании приняло решение, что российское правительство — Кремль — несет ответственность», — говорится в документе.


Среди них, создание вируса-шифровальщика Bad Rabbit в октябре 2017 года, взлом базы данных WADA и организация утечки данных в августе 2017 года, взлом почтовой службы Демократической партии США в августе 2016 года, взлом и воровство контента из множества почтовых аккаунтов небольшой британской телевизионной станции в 2015 году. Кроме того, в заявлении названы массированная атака на украинские финансовые, энергетические и правительственные учреждения в 2017 году, а также заражение тысяч компьютеров трояном VPNFilter.


Официальная Москва неоднократно отвергала все обвинения в кибервмешательстве в политические процессы в других странах и в причастности к взломам и утечкам информации.


Владислав Гордеев

04.10.2018
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