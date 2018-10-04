Как выглядит новейший "Град": эксклюзивные фото

В настоящее время в мире создано около трех десятков версий реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Есть варианты как на колесных, так и на гусеничных шасси. Позаимствовать советскую разработку не постеснялись даже конструкторы из стран НАТО. На их фоне очень достойно выглядит боевая машина, созданная промышленностью непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Министерство обороны ПМР передало "РГ" уникальные фотографии этой РСЗО. Первое, что бросается в глаза - наличие 4 блоков с направляющими для запуска 122-мм реактивных снарядов. В результате установка в одном залпе может обрушить на противника 48 боеприпасов вместо 40, как у обычного "Града".

Приднестровский БМ-21 установлен на шасси трехосного полноприводного "Камаза-4310". За автомобильной кабиной видны места для расчета. Для устойчивости РСЗО оборудована мощными аутригерами. Максимальная дальность стрельбы зависит от применяемых боеприпасов. Как правило, это около 20 км.

Впервые данная установка была открыто продемонстрирована 2 сентября во время торжественных мероприятий, связанных с празднованием Дня республики.

Также в ПМР в 90-е гг. были изготовлены боевые машины ВВ-21 "Град" на базе вездеходов ЗиЛ-131 с 20-ю направляющими, они были приняты на вооружение местной армии, где продолжают находиться до сих пор.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев