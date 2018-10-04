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04.10.2018
bmpd.livejournal.com

Во Владивосток с визитом прибыл филиппинский десантный корабль-док Tarlac

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1 октября 2018 года во Владивосток с деловым заходом прибыл новейший десантный корабль-док LD 601 Tarlac ВМС Филиппин. Пребывание филиппинского корабля во Владивостоке продлится по 6 октября. Это первый визит корабля ВМС Филиппин в российский порт.

Десантный корабль-док LD 601 Tarlac ВМС Филиппин прибывает с деловым заходом во Владивосток, 01.10.2018 (с) Юрий Смитюк / ТАСС

Напомним, что десантный корабль-док (ДКД) LD 601 Tarlac является головными кораблем из двух единиц, построенных для ВМС Филиппин по программе Strategic Sealift Vessel (SSV) индонезийским государственным судостроительным объединением PT PAL Indonesia (Persero) в Сурабае в рамках контракта стоимостью 3,964 млрд филиппинских песо (около 91 млн долл), заключенного в начале 2014 года. Филиппинский корабль представляет собой по сути несколько уменьшенную модификацию строящихся PT PAL для ВМС Индонезии ДКД типа Makassar по лицензионному проекту южнокорейской компании Dae Sun Shipbuildings & Engineering Co. Ltd.

Постройка кораблей типа SSV для Филиппин была осуществлена PT PAL весьма высокими темпами - резка стали для головного корабля Tarlac в Сурабае была начата 22 января 2015 года, спущен на воду Tarlac был 17 января 2016 года, и передан ВМС Филиппин 8 мая 2016 года, прибыв в Манилу 14 мая 2016 года. Официальная церемония ввода его в состав филиппинского флота состоялась 1 июля 2016 года.

Резка стали для второго ДКД LD 602 Davao Del Sur была начата на верфи в Сурабае сразу после спуска первого корабля 17 января 2016 года. Спуск второго корабля на воду состоялся 29 сентября 2016 года, а ввод в состав ВМС Филиппин состоялся 17 мая 2017 года.

ДКД типа Tarlac имеют полное водоизмещение около 7000 тонн, наибольшую длину 123 м и ширину 21,8 м. Энергетическая установка включает два среднеоборотных дизельных двигателя B&W 9L38/32A мощностью по 3000 л.с., обеспечивая скорость хода до 16 уз. Корабль имеет доковую камеру для базирования двух десантных катеров типа LCU-23M, которые также были одновременно построены в Индонезии. Также ДКД имеет грузовой трюм и способен нести до 520 человек десанта и 2800 т грузов. Полетная палуба имеет две взлетно-посадочные площадки для вертолетов класса Sikorsky UH-60, а в ангаре в надстройке обеспечивается базирование одного такого вертолета. Вооружение кораблей, согласно требованиям ВМС Филиппин, должно включать одну баковую 76-мм универсальную артиллерийскую установку Oto Melara (Leonardo) Compact и две 25-мм артиллерийские установки, которые должны были монтироваться филиппинской стороной, однако фактически вооружение до сих пор на обеих единицах не установлено, и на Tarlac пока представлено несколькими 12,7-мм пулеметами.

На прибывшем во Владивосток ДКД Tarlac в доковой камере находятся два десантных катера Pura и Capas типа LCU-23M, а в ангаре - один легкий вертолет Leonardo Helicopters AW109 Power (бортовой номер "431") авиации ВМС Филиппин.

Десантный корабль-док LD 601 Tarlac ВМС Филиппин, прибывший с деловым заходом во Владивосток, 01.10.2018 (с) Юрий Смитюк / ТАСС

03.10.2018
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Филиппины
Южная Корея
Продукция
AW-109
UH-60
Компании
Leonardo
Pindad
PT. PAL
Sikorsky Aircraft
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1 комментарий
№1
04.10.2018 09:59
Дразнятся! Стоп! 91 млн$ за 2?
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