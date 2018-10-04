Израиль заявил о планах военных операций в Сирии после поставок С-300

Это та самая тема, где у нас нет никакого выхода – Израиль не может отказаться от военных операций в Сирии, хоть и не рад появлению там российских комплексов С-300, заявил министр обороны страны Авигдор Либерман.

"Я не могу сказать, что мы рады присутствию С-300. Вместе с тем это та самая тема, где у нас нет никакого выхода, тут нет никакой возможности не принимать решения", – передает ТАСС выступление Либермана на радиостанции "Кан".

Он отметил, что Израиль "не ищет авантюр", а только защищает свои интересы в области безопасности. Он посетовал, что страна находится в ситуации, когда не может позволить себе никаких компромиссов в этой сфере.

Кроме того, Либерман выразил сожаление, что Москва не приняла заверения в непричастности Израиля к гибели Ил-20, передает РИА "Новости".

При этом, по его словам, сейчас между странами идет цивилизованный и адекватный диалог.

"Я считаю, нам самое главное сегодня не заниматься "пикантерией", а вернуть рабочие отношения в нормальный режим. Это сегодня самая главная задача – вернуться к нормальному режиму работы, координации, более активно задействовать "горячую линию" по предотвращению конфликтных ситуаций. Нужно работать", – сказал он.

Ранее в среду Минобороны России обнародовало видеозапись передачи комплексов С-300 сирийской стороне. Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в Сирию – всего 49 единиц техники.

Глава пресс-службы американского Госдепартамента Хизер Науэрт заявляла, что поставки С-300 в Сирию в США сочли бы серьезной эскалацией в регионе.

Решение о поставке в Сирию комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.

Анна Инсарова