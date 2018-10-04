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04.10.2018
Деловая газета "Взгляд"

Израиль заявил о планах военных операций в Сирии после поставок С-300

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Авигдор Либерман
Авигдор Либерман.
Источник: Yiannis Kourtoglou/Reuters

Это та самая тема, где у нас нет никакого выхода – Израиль не может отказаться от военных операций в Сирии, хоть и не рад появлению там российских комплексов С-300, заявил министр обороны страны Авигдор Либерман.

"Я не могу сказать, что мы рады присутствию С-300. Вместе с тем это та самая тема, где у нас нет никакого выхода, тут нет никакой возможности не принимать решения", – передает ТАСС выступление Либермана на радиостанции "Кан".

Он отметил, что Израиль "не ищет авантюр", а только защищает свои интересы в области безопасности. Он посетовал, что страна находится в ситуации, когда не может позволить себе никаких компромиссов в этой сфере.

Кроме того, Либерман выразил сожаление, что Москва не приняла заверения в непричастности Израиля к гибели Ил-20, передает РИА "Новости".

При этом, по его словам, сейчас между странами идет цивилизованный и адекватный диалог.

"Я считаю, нам самое главное сегодня не заниматься "пикантерией", а вернуть рабочие отношения в нормальный режим. Это сегодня самая главная задача – вернуться к нормальному режиму работы, координации, более активно задействовать "горячую линию" по предотвращению конфликтных ситуаций. Нужно работать", – сказал он.

Ранее в среду Минобороны России обнародовало видеозапись передачи комплексов С-300 сирийской стороне. Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в Сирию – всего 49 единиц техники.

Глава пресс-службы американского Госдепартамента Хизер Науэрт заявляла, что поставки С-300 в Сирию в США сочли бы серьезной эскалацией в регионе.

Решение о поставке в Сирию комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.


Анна Инсарова

03.10.2018
Права на данный материал
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Продукция
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
04.10.2018 13:56
Цитата, q
страна находится в ситуации, когда не может позволить себе никаких компромиссов в этой сфере
Значит Израилю сейчас нужно будет попытаться избавится от С-300. Похоже, наших ждет еще один экзамен на проф. пригодность. Посмотрим, как они организуют все и какой будет результат. Думаю из новых атак мы сможем точно уяснить себе ситуацию в нашей армии. Раз наши знают что их ждет и имеют время на подготовку, надеюсь смогут дать достойный ответ. Скажу сразу - довод, что это сирийцы криворукие не прокатит.
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