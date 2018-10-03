Как недорого купить квартиру в Москве

Москва отличается высокими ценами на недвижимость. Важно осведомиться в нюансах, помогающих приобрести жилье выгодно. Прежде всего, нужно заниматься поиском самостоятельно, а не через агентства или риелторов. Второй вариант - чтоб недорого купить квартиру в Москве перейдите на SOB.RU - на площадке есть сотни предложений как от собственников, так и посредников.

Практические советы по выбору квартиры

При покупке следует учитывать, что спрос на недорогое жилье высокий, особенно в столице, соответственно, в таком деле следует быть внимательным и быстрым. В то время бизнес и элит классы не пользуются таким спросом. Но и на них цена слишком варьируется. Поэтому в последнее время участились случаи, когда такой класс жилья не соответствует всем требованиям. Это случается по той причине, что большинство людей выбирают либо эконом жилье, либо вторичное.

Предлагаем ознакомиться с нюансами покупки:

Если вы рассматриваете вариант покупки жилья для ремонта, внимательно ознакомьтесь с предложением. Прикиньте, во сколько выйдет вам ремонт и прибавьте эту сумму к стоимости квартиры. Возможно, вы сможете приобрести квартиру в Москве в гораздо лучшем состоянии не по такой завышенной стоимости. Обратите внимание на сектор ведомственных квартир. Как правило, такие объекты предлагаются работникам фабрик, заводов. Они могут быть частично лишены тех удобств, к которым привык человек (раздельный санузел, балкон и др.). Если это не критично, можно сделать выбор в сторону такой недвижимости. Если удобства играют для вас ключевую роль, обратите внимание на дома в отдаленных районах столицы или за ее чертой. Однако в таком случае вам придется долго добираться до работы. Транспортная развязка в Москве постоянно развивается, что делает беспроблемным добирание из одной точки в другую, или минусом. Покупка квартиры в Москве в еще строящемся доме - возможность неплохо сэкономить свои деньги. Внимательно определяйтесь с застройщиком, некоторые работают недобросовестно. Важно, как можно раньше приобрести жилье - с каждым этапом строительства цена растет. Возможно приобрести квартиру, в которой еще проживает пожилой человек, требующий уход. Вы можете либо дешево купить квартиру, либо в обмен на уход за ним, получить ее бесплатно. Однако договор пожизненной ренты имеет слишком много тонкостей, соответственно, нужно внимательно подходить к такому вопросу. Квартира-студия идеально подойдет для тех, кто переехал в столицу для учебы или для временного заработка. Метраж у такой квартиры небольшой, но есть все удобства, а цена выгодная. Не берите во внимание долгосрочные варианты получения жилья - к примеру, становиться в очередь. Как показывает практика, за это время человек и сам сможет накопить нужную сумму. Во время срочного поиска жилья не попадитесь на мошенников и их схемы. В столице частые случаи, когда у людей выманивают деньги за несуществующую недвижимость.

Где искать недвижимость?

Как правило, люди по старинке предпочитают сотрудничать с агентствами и риелторами, которые выполняют все работы под ключ. Они на себя берут все процедуры по поиску недвижимости, которая отвечает вашим критериям. Помогают в оформлении объекта. Это и является плюсами партнерства со специализированными компаниями. Однако им есть альтернатива.

Найти квартиру в Москве можно на специализированном сайте, где есть сотни объявлений. Примером является SOB.RU - сервис, который предлагает собственную базу предложений. На площадке можно отсортировать предложения в зависимости от искомых характеристик. Сайт достаточно прост и удобен в использовании, его интерфейс понятен каждому пользователю. А благодаря специальной строке, вы можете сразу задать нужные вам параметры, чтобы пропустить не подходящие предложения. Также на сайте можно узнать приблизительную стоимость квартиры, которая вам необходима.

Пользование сайтом абсолютно бесплатное, как результат, вы не тратите ни копейки на поиск жилья. Плюс отсутствует плата за чьи-либо услуги, что отличает самостоятельный поиск от услуг под ключ.

Как рассчитать стоимость квартиры?

Цена объекта недвижимости формируется из многих параметров. К ним можно отнести:

район;

дом (год его постройки, состояние);

инфраструктура;

этажность;

количество комнат;

площадь;

планировка;

тип санузла;

наличие балкона, лоджии;

состояние квартиры.

Соответственно, чем выше этаж, больше квартира, раздельные санузлы, тем выше стоимость объекта.

Также чтоб оценить квартиру можно перейти по ссылке, заполнить необходимые параметры и узнать реальную стоимость квартиры.

Советы по покупке дешевой квартиры

Рекомендуется совершать покупку напрямую, а не через посредников, так как они к сделке прибавляют еще и свой процент. Нужно ли вам переплачивать? Стадия котлована - самое выгодное предложение. Можно купить дешевую квартиру в Москве, сэкономив 30-40% средств. Спальные районы предлагают широкий выбор удобных и современных квартир по наиболее привлекательным ценам. Важно только уточнить способы добирания до работы. Вторичное жилье с устаревшей коммуникацией - еще один вариант недорогой недвижимости. Как правило, на первом и последнем этаже квартиры более дешевые. Главные параметры, увеличивающие стоимость квартиры, - красивый вид из окна, благоприятная экологическая обстановке, развитая инфраструктура.

При быстрой покупке или продаже недвижимости в Москве, важно определить для себя, какие параметры для вас важны, а на что вы готовы закрыть глаза.