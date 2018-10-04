Войти
04.10.2018
ТАСС

"Главкосмос пусковые услуги" раскрыла стоимость запуска ракеты "Союз 2.1"

769
0
0
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Доставка 1 кг груза с помощью ракеты будет стоить $20-30 тыс.

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Базовая стоимость запуска российской ракеты-носителя "Союз-2.1" с разгонным блоком "Фрегат" составит около $48,5 млн, сообщила во вторник компания "Главкосмос пусковые услуги".

"В первый день Международного конгресса астронавтики в Бремене наша команда анонсировала базовую цену на запуск ракеты-носителя "Союз-2.1" с разгонным блоком "Фрегат", она составляет $48,5 млн", - говорится в сообщении компании в Facebook.

Отмечается, что запуск ракеты без "Фрегата" будет стоить $35 млн. "Таким образом, доставка 1 кг груза ракетой "Союз-2" будет стоить $20-30 тыс... что меньше, чем средняя цена на рынке", - уточняется в сообщении.

Ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что глава SpaceX Илон Маск устанавливает стоимость запусков своих ракет Falcon 9 по цене от $40 млн до $60 млн, чтобы выдавить РФ с космического рынка. Подобный подход он назвал демпингом. При этом, по словам Рогозина, Маск получает от Пентагона по $150 млн за старт.

Наиболее успешной с коммерческой точки зрения ракетой в настоящее время является Falcon 9 компании SpaceX. В одной из версий этот носитель имеет многоразовую первую ступень. По данным из открытых источников, запуск Falcon 9, в зависимости от версии, стоит от $55 млн до $65 млн.

Предприятие "Главкосмос пусковые услуги" создано с целью коммерциализации пусковых услуг и является поставщиком пусковых услуг, уполномоченным заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.

03.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Фрегат РБ
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-2 РН
Похожие новости
05.12.2017
"Вы подарили всей стране праздник. Слава России!"
22.12.2017
Ракеты и люди
31.05.2016
Не догоняем
03.10.2018
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
03.09.2018
Проездной заканчивается: "Союз" не повезет астронавтов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 19:57
  • 68
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 04.10 19:19
  • 5
Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП
  • 04.10 19:04
  • 12
Индию заинтересовали российские танки Т-14 "Армата"
  • 04.10 18:56
  • 1
Туманное будущее Российского космоса
  • 04.10 18:53
  • 5
Американская армия может вооружиться "гаражной винтовкой"
  • 04.10 18:39
  • 2
"Техмаш" представит Минобороны проект новейшей реактивной системы залпового огня
  • 04.10 18:37
  • 16
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 04.10 18:27
  • 16496
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 18:26
  • 3
Израильская реакция: Русские выгружали С-300 под покровом ночи - как воры
  • 04.10 18:12
  • 742
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.10 17:00
  • 3
Великобритания начала переговоры с компанией Boeing по приобретению самолетов ДРЛОиУ E-7 "Веджтейл"
  • 04.10 16:57
  • 2
"Роскосмос" отказался слушаться НАСА
  • 04.10 16:54
  • 145
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.10 16:52
  • 29
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 04.10 16:09
  • 2
Рискованный поход: корабль НАТО на Северном морском пути