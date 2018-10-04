"Главкосмос пусковые услуги" раскрыла стоимость запуска ракеты "Союз 2.1"

Доставка 1 кг груза с помощью ракеты будет стоить $20-30 тыс.

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Базовая стоимость запуска российской ракеты-носителя "Союз-2.1" с разгонным блоком "Фрегат" составит около $48,5 млн, сообщила во вторник компания "Главкосмос пусковые услуги".

"В первый день Международного конгресса астронавтики в Бремене наша команда анонсировала базовую цену на запуск ракеты-носителя "Союз-2.1" с разгонным блоком "Фрегат", она составляет $48,5 млн", - говорится в сообщении компании в Facebook.

Отмечается, что запуск ракеты без "Фрегата" будет стоить $35 млн. "Таким образом, доставка 1 кг груза ракетой "Союз-2" будет стоить $20-30 тыс... что меньше, чем средняя цена на рынке", - уточняется в сообщении.

Ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что глава SpaceX Илон Маск устанавливает стоимость запусков своих ракет Falcon 9 по цене от $40 млн до $60 млн, чтобы выдавить РФ с космического рынка. Подобный подход он назвал демпингом. При этом, по словам Рогозина, Маск получает от Пентагона по $150 млн за старт.

Наиболее успешной с коммерческой точки зрения ракетой в настоящее время является Falcon 9 компании SpaceX. В одной из версий этот носитель имеет многоразовую первую ступень. По данным из открытых источников, запуск Falcon 9, в зависимости от версии, стоит от $55 млн до $65 млн.

Предприятие "Главкосмос пусковые услуги" создано с целью коммерциализации пусковых услуг и является поставщиком пусковых услуг, уполномоченным заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.